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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۱۱

در آذربایجان غربی؛

یک میلیون نفر ساعت دانشجو مشغول فراگیری آموزشهای شغلی هستند

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر یک میلیون نفر ساعت دانشجو در استان مشغول فراگیری آموزشهای شغلی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، عبدالرحیم نوربخش در همایش مسئولان آموزشگاههای آزاد،کارشناسان و مربیان مرکز آموزش فنی و حرفه ای خوی که در سالن اجتماعات این مرکز تربیت یافت گفت افزود: این دانشجویان در قالب طرح آموزش مهارتهای پیشرفته در استان که  هم اکنون در شش شهرستان در حال اجراست بکارگیری شده اند. 

وی ادامه داد: این طرح با همکاری مراکز آموزش عالی استان اجرا می شود و تاکنون در قالب آن برای آموزش دانشجویان با مراکز آموزش عالی شهرستانهای خوی، سردشت، میاندوآب، مهاباد، بوکان و ارومیه موافقتنامه امضا شده است.

نور بخش، هدف از اجرای این طرح را آموزش 150 رشته و حرفه استاندارد برای دانشجویان اعلام کرد و گفت: این طرح با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد ریال اعلام در حال اجراست.

وی اضافه کرد: امسال آذربایجان غربی در ارائه مشاوره هدایت شغلی و آموزشهای فنی و حرفه ای به عنوان استان برتر کشور شناخته شده است.

قلیپور رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای خوی هم در این گردهمایی گفت: در حال حاضر 34 آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای در زمینه آموزش یکصد رشته شغلی در خوی فعالیت می کنند.

کد مطلب 1012416

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