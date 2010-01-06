به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد انجمن تهیهکنندگان سینمای آمریکا دیروز اسامی ده نامزد جایزه تهیهکننده برتر سال موسوم به جایزه ویژه داریل اف زانوک را معرفی کرد که در میان آنها اسامی فیلمهایی چون "آواتار" به تهیه کنندگی جیمز کمرون و جان لندو ، "لعنتیهای بیآبرو" به تهیهکنندگی لارنس بندر و "سفر ستارهای" به تهیهکنندگی جی جی آبرامز و دیمن لیندلوف به چشم میخورد.
هفت فیلم دیگر حاضر در این فهرست عبارتند از "ناحیه 9" کرولین کانینگهام و پیتر جکسن،"تحصیلات" فینولا دوایر و اماندا پوزی،"جعبه درد"،"تسخیر ناپذیر" کلینت ایستوود و راب لورنز،"پرشس"لی دنیلز و گری مگنس ،"بالا" یوناس ریورا و "بالا در آسمان".
در بخش بهترین تهیهکننده انیمیشنهای سال نیز اسامی فیلمهای "9" ،"کورالاین" ،"آقای فاکس شگفتانگیز" ،"شاهزاده و قورباغه" و "بالا" به چشم میخورد. فیلمهای بخش بهترین مستند سال "برمه وی جی"، "خلیج" ،"سرجو" و" ترانهای برای یک انقلاب" هستند.
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