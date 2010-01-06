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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۵۵

صیدپور خبر داد:

پهلوگیری 408 فروند کشتی در بنادر مازندران

پهلوگیری 408 فروند کشتی در بنادر مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندان گفت: در سال جاری 408 فروند کشتی در قدیمی ترین بندر استان پهلو گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید نبی صید پور ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری بنادر مازندران در نوشهر افزود: این کشتی ها شامل کشتی های تجاری و نفتی بوده که در بندر نوشهر پهلو گرفته است.

وی اظهار داشت: سال جاری یک میلیون و 165 هزار و 887 تن کالا در این بندر مبادلات تجاری شد.

به گفته صید پور، آهن آلات، چوب و تخته، مواد نفتی و کاغذ و مقوا را از جمله اقلام وارداتی اعلام و اضافه کرد: محصولات دامی و گیاهی، کالاهای سوپرمارکتی و خشکبار نیز از این بندر صادر شده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران بیان داشت: در بندر نوشهر تمامی شرایط برای صادرات و واردات اقلام تجاری و نفتی مهیا بوده و از صادرکنندگان حمایت می شود.

اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران در نوشهر مستقر است.

کد مطلب 1012418

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