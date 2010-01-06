پهلوگیری 408 فروند کشتی در بنادر مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید نبی صید پور ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری بنادر مازندران در نوشهر افزود: این کشتی ها شامل کشتی های تجاری و نفتی بوده که در بندر نوشهر پهلو گرفته است.

وی اظهار داشت: سال جاری یک میلیون و 165 هزار و 887 تن کالا در این بندر مبادلات تجاری شد.

به گفته صید پور، آهن آلات، چوب و تخته، مواد نفتی و کاغذ و مقوا را از جمله اقلام وارداتی اعلام و اضافه کرد: محصولات دامی و گیاهی، کالاهای سوپرمارکتی و خشکبار نیز از این بندر صادر شده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران بیان داشت: در بندر نوشهر تمامی شرایط برای صادرات و واردات اقلام تجاری و نفتی مهیا بوده و از صادرکنندگان حمایت می شود.

اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران در نوشهر مستقر است.