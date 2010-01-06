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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۳۷

گلستان رتبه دوم نوغانداری کشور را داراست

گلستان رتبه دوم نوغانداری کشور را داراست

گرگان - خبرگزاری مهر: کارشناس و مسئول نمایندگی شرکت ابریشم ایران در گلستان گفت: صنعت نوغانداری در ایران سابقه چندین هزار ساله دارد و این استان مقام دوم توزیع و تولید پیله را در اختیار دارد.

کیومرث ناظمی در این زمینه به خبرنگار مهر در گرگان افزود: بیش از 60 درصد تولید پیله ابریشم گلستان به شهرستان مینودشت اختصاص دارد و بالاترین محل تولید پیله تر این شهرستان در سال زراعی 88 با میانگین تولید هر جعبه 54 هزار و 700 کیلوگرم توسط یک نوغاندار مینودشتی تولید شده است.

وی اظهار داشت: با حمایت از نوغانداری در دو سال گذشته باتوجه به پیگیریهای مدیرعامل شرکت ابریشم ایران قیمت خرید پیله تر از سال 87 در مجموع 50 درصد افزایش قیمت داشته است.

ناظمی از افزایش 30 درصدی قیمت تضمینی پیله تر ابریشم برای توسعه این صنعت برای سال زراعی آینده خبر داد.

کارشناس و مسئول نمایندگی شرکت ابریشم ایران در گلستان گفت: در راستای طرح توسعه پرورش کرم ابریشم و جهت حمایت از این صنعت قدیمی و ایرانی با پیشنهاد شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران و تصمیم نمایندگان ویژه ریاست جمهوری قیمت خرید تضمینی پیله تر از کشاورزان نوغاندار برای سال زراعی 89 با 30 درصد افزایش به مبلغ 56 هزار و 840 ریال اعلام شد.

استان گلستان در حال حاضر بیش از سه هزار بهره بردار پرورش دهنده کرم ابریشم به صورت فعال دارد.

کد مطلب 1012420

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