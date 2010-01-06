به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار طرفین ضمن تشریح و تبیین ظرفیت بسترهای گسترده برای توسعه همکاری‌های فنی و هنری با موضوع سینما در بین اعضای اکو مقرر شد، قبل از اعلام موجودیت اتحادیه سینماگران عضو اکو یا هر تشکل مشابهی، ابتدا در روند کاملاً طبیعی با تشکیل کار گروهای خاصی، انجام پاره‌ای از فعالیت‌ها و برنامه‌های مشخص در دو سه سال آینده، زمینه‌های شناسایی نیروهای مستعد در کشورهای عضو فراهم شود.

همچنین پس از آن با ترسیم اهداف و برنامه‌های روشن و مشخص نحوه مشارکت اعضا و چگونگی تأمین و توزیع منابع مالی و سایر امکانات نمودار شد. در این دیدار معاونت امور سینمایی با اشاره به ضرورت ایجاد فرصت‌های شغلی برای عوامل تولید سینمای ایران از طریق توسعه همکاری‌های بین‌المللی، استعداد نیروهای انسانی شاغل در سینمای ایران را برای آموزش و شکل گیری نهادهای سینمایی از کشورهای عضو اکو و یا تقویت آنها به عنوان ظرفیت نسبی سینمای ایران برشمرد.

همچنین دکتر ایوبی با اشاره به استقبال گسترده اقشار مردم و مقامات و مدیران کشورهای عضو اکو از فیلم و سریالهای مذهبی و تاریخی تولید شده در ایران، مشترکات دیرین فرهنگی بین کشورهای عضو اکو را عامل مهمی برای دستیابی به اهداف مورد نظر از طریق ارتباطات فرهنگی از جمله سینمایی دانست.

در این دیدارسعید رجبی فروتن مدیر کل همکاری‌های سمعی و بصری و نمایش خانگی، بهمن حبشی مدیر کل دفتر مجامع و جشنواره های سینمایی، مهدی مسعود شاهی دبیر جشنواره بین المللی فیلم فجر، ابطحی قائم مقام مؤسسه فرهنگی اکو، نظری و نصرآبادی کارشناسان ارشد مؤسسه اکو حضور داشتند.