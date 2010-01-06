تأثیر فرهنگی کارگزار و ساختار متقابل است

ونت معتقد است که فرهنگ میتواند نقش تکوینی در رابطه میان کارگزار و ساختار داشته باشد. این استدلال فرض اصلی فردگرایی را در این مورد که کارگزاران مستقل از یکدیگر وجود دارند، به چالش میکشد، و موید این دیدگاه کلگرایانه است که کارگزاری واجد یک بعد ذاتا رابطهای است.
اگر چه کلگرایی، نظریهپردازی کلان را تداعی میکند، اما تاثیرات تکوینی هم در سطح خرد هستند و هم در سطح کلان.
ونت معتقد است اگر چه فردگرایان باید تحلیل خود را بسط دهند تا شامل ساختارهای کلان شود، اما آنچه نهایتا وجه تمایز کلگرایی است، تمرکز بر سطح کلان نیست، بلکه تاکید بیشتر بر تاثیرات تکوینی به نسبت تاثیرات علّی است.
اگر چنین تاثیراتی حضور داشته باشند، حداقل به یک اعتبار، رابطه میان کارگزار و ساختار رابطه "تعامل" نخواهد بود، بلکه رابطهای است مبتنی بر "قوام متقابل".
این برداشت که ساختار اجتماعی به کارگزاران قوام میبخشد حداقل به روسو و هگل باز میگردد که هر دو چنین استدلال میکردند که اندیشه به طور ذاتی وابسته به زبان است.
موریس ماندلبوم در آغاز مناظره میان فردگرایی و کلگرایی این برداشت را در فلسفه علوم اجتماعی مطرح کرد. مثالی که او میزند نقد کردن یک چک در بانک است. برای انجام این کار هم تحویلدار و هم مشتری باید بدانند که چک چیست و آنها چه نقشی دارند، و این فهم مشترک باید متکی بر بستر نهادینه بانک و نظام بانکی باشد.
فردگرایان خواهند کوشید همه اینها را به باورهای کارگزاران دارای موجودیت مستقل تقلیل دهند، اما استدلال ماندلبوم این است که اینگونه تلاشها باید "واقعیات اجتماعی" غیر قابل تقلیل را پیش فرض خود قرار دهند.
بعد از چهار دهه این ادعا که برخی از گزارههای فردی متضمن گزارههای اجتماعی تقلیلناپذیری هستند، همچنان اعتراض فلسفی اصلی علیه فردگرایی است.
این اصل مقدماتی مهمی در سنتهای مختلف علوم اجتماعی است، از جمله در روانشناسی فرهنگی، و انسانشناسی ادراکی، پساساختارگرایی، روانشناسی اجتماعی ویتگنشتاینی.
این سنتها تفاوتهای زیادی با هم دارند، اما فرض همه این است که روابط کارگزاران با یکدیگر به یک اعتبار به کارگزاران قوام میبخشد.
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