افزایش چهار پرواز در هفته برای اعزام هوایی زائران به عتبات

حسین اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب در مورد پروازهای هوایی زائران به عتبات عالیات افزود: سازمان هواپیمایی برای اعزام هوایی زائران با مسئولان عراقی توافق کرده است و پس از اعلام این سازمان به ما ثبت نام برای اعزام هوایی را آغاز خواهیم کرد.

براساس اعلام سازمان حج در حال حاضر روزانه سه هزار نفر از طریق زمینی به عتبات عالیات اعزام می شوند که تا پایان سال ظرفیت اعزام زائران به چهار هزار نفر افزایش می یابد.

معاون عتبات عالیات عراق و سوریه سازمان حج و زیارت تاکید کرد: در حال حاضر هفته ای دو پرواز به عتبات عالیات انجام می شود و در صورت اعلام سازمان هواپیمایی حداکثر چهار پرواز دیگر در هفته اضافه خواهد شد.

این مقام مسئول در سازمان حج افزود: هر زمان که سازمان هواپیمایی به ما اعلام کند آمادگی آن را داریم که 10 روز بعد از آن پروازهای هوایی زائران را به عتبات عالیات آغاز کنیم.

این مقام مسئول در سازمان حج از افزایش تعداد زائران در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: در حال حاضر هیئتی از سوی سازمان حج برای بررسی وضعیت مسکن به عراق اعزام شده اند و پس از تائید آنها ظرفیت اعزام افزایش پیدا خواهد کرد.