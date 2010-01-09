هزار دانش آموز قلعه گنجی با وانت بار به مدارس کپری می روند

خالق داد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: هم اکنون نزدیک به هزار دانش آموز مدارس شهرستان قلعه گنج در مدرسه های مختلط و کپری مشغول به تحصیل هستند، به طوریکه 385 دانش آموز دختر و 365 دانش آموز پسر در مقطع راهنمایی در 11 مدرسه تحصیل می کنند که با توجه به گرمسیر بودن منطقه و شرایط خاص و سن دانش آموزان این مسئله باید هر چه زودتر برطرف شود.

وی با اشاره به وجود 18 هزار دانش آموز در 272 مدرسه این شهرستان گفت: دورترین کلاس درس شهرستان تا مرکز شهرستان 235 کیلومتر فاصله دارد.

حمل و نقل دانش آموزان با چهار مینی بوس و 42 وانت بار

وی با اشاره به پراکندگی مراکز جمعیتی در شهرستان، حمل و نقل دانش آموزان را یکی از مشکلات این شهرستان عنوان کرد و گفت: برای تردد دانش آموزان از مدرسه به خانه 46 وسیله ایاب و ذهاب در نظر گرفته شده است که شامل چهار دستگاه مینی بوس و 42 دستگاه وانت بار است.

وی اضافه کرد: استفاده از وانت بار موجب بروز سوانحی در این شهرستان شده است که در این خصوص نیز باید چاره اندیشی شود.

حیدری گفت: دانش آموزان از شعاع 10 تا 50 کیلومتری به مدارس می آیند که 50 درصد کرایه خودروها توسط آموزش و پرورش و بقیه توسط خانواده دانش آموزان پرداخت می شود.

مدیر آموزش و پرورش قلعه گنج خاطرنشان کرد: برای حل مشکل حمل و نقل دانش آموزان تاکنون 10 مرکز شبانه روزی راه اندازی شده است که با توجه به شرایط منطقه به 11 مرکز جدید نیازمند هستیم.

وجود 10 مدرسه کپری در قلعه گنج

وی در خصوص اقدامات دولت در سالهای گذشته در این منطقه گفت: شهرستان قلعه گنج از شهرستانهای محروم است که طی سالها مورد کم توجهی قرار گرفته بود، به طوریکه تا چهار سال گذشته 64 مدرسه کپری در شهرستان وجود داشت اما با ساخت و سازهای انجام طی چهار سال گذشته و انجام 85 پروژه مختلف، هم اکنون تعداد مدارس کپری به 10 مدرسه رسیده است و طرح کپرزدایی همچنان ادامه دارد.

حیدری افزود: هم اکنون 300 نفر دانش آموز در این مدارس مشغول به تحصیل هستند.

75 مدرسه قلعه گنج قدیمی هستند

وی گفت: با وجود اقدامات عمرانی صورت گرفته همچنان 70 درصد مدارس شهرستان حصارکشی ندارند و همچنین 75 مدرسه شهرستان نیز قدیمی هستند که برای حل این مشکل تاکنون 15 مدرسه را با کپر گسترش داده ایم.

مدیر آموزش و پرورش قلعه گنج با اشاره به خشکسالی در منطقه گفت: وضعیت سرویسهای بهداشتی و آب آشامیدنی مدارس نیز نامناسب است به طوریکه در بخش مرکزی به صورت جدی با مشکل تامین آب مواجه هستیم که برای حل این مشکل در برخی مدارس باید اقدام به حفر چاه کنیم که هزینه زیادی را می طلبد.

وی همچنین خواستار جذب معلم بومی در این منطقه شد و گفت: 75 درصد معلمان شهرستان قلعه گنج غیر بومی هستند و در مجموع نیز با کمبود 100 نیروی فرهنگی مواجه هستیم.