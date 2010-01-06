اختصاص تسهیلات مترو به بن بست نرسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز جعفری نماینده اصفهان در مجلس هشتم شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ایراد شورای نگهبان با مصوبه مجلس شورای اسلامی مغایرت طرح با اصل 75 قانون اساسی است. این در حالی است که تسهیلات ارزی منجر به افزایش درآمد عمومی دولت نشده و پس از چند سال به صندوق باز خواهد گشت.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه مترو نیاز به اعتبارات زیادی دارد افزود: تنها چاره ترافیک کلانشهر تهران توسعه خطوط مترو است و این موضوع نیز در گرو تامین اعتبارات است. از این رو نمایندگان مجلس طی جلسات متعدد و بررسی راهکارهای عملی این طرح را پیشنهاد کرده و تا پایان راه از آن حمایت می کنند.

وی با اشاره به اینکه یکی از ایرادات شورای نگهبان نداشتن لایحه دولتی است اذعان داشت: زمانی که لایحه ای از سوی دولت وجود نداشته باشد نمایندگان در صورت نیاز به طور مستقیم طرحی را پیشنهاد کرد که هر دو به تنهایی قابلیت تبدیل به قانون را دارند.