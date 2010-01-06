به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محسن محدث پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز نام‌نویسی از متقاضیان ورود به مدارس علمیه خواهران سراسر کشور از ابتدای بهمن‌ماه گفت: تمامی علاقه‌مندان می‌توانند از ابتدای بهمن‌ماه با مراجعه به پایگاه اینترنتی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران به آدرس www.whc.ir ثبت نام به عمل آورند.



وی اضافه کرد: اولویت ثبت نام اینترنتی است اما افرادی که به اینترنت دسترسی ندارند می‌توانند برای ثبت نام به مدارس علمیه خواهران مراجعه و از این طریق ثبت‌نام کنند.



مدیر پذیرش مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به ارائه دفترچه ثبت‌نام در حوزه‌های علمیه خواهران از طریق پایگاه اینترنتی این مرکز، اضافه کرد: این دفترچه از ابتدای بهمن‌ماه در باجه‌های پستی نیز به فروش خواهد رسید.



وی افزود: پذیرش در سطح دو (کارشناسی) در دو دوره تحصیلی حضوری و نیمه حضوری و در سطح سه (کارشناسی ارشد) در 5 رشته تخصصی تفسیر و علوم قرآن، کلام، فلسفه، تاریخ اسلام و فقه و اصول در دو دوره حضوری و غیرحضوری انجام خواهد شد.



محدث با بیان اینکه آزمون ورودی سطح دو (کارشناسی) در 24 اردیبهشت‌ماه سال آینده برگزار خواهد شد، گفت: آزمون ورودی رشته‌های تخصصی در سطح سه (کارشناسی ارشد) نیز در دو مرحله خواهد بود.



وی با بیان اینکه آزمون دروس عمومی سطح سه در سوم اردیبهشت‌ماه سال آینده اجرا خواهد شد، افزود: آزمون دروس تخصصی در 21 خرداد برگزار می شود و نتایج آزمون های ورودی نیز در تیر ماه اعلام خواهد شد.