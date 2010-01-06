به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی روشنی پیش از ظهر چهارشنبه به خبرنگاران گفت: سامانه ثبت تخلفات خودرویی سیار کشور در راستای تحقق اهداف مدیریت و کنترل هدفمند ترافیک شهری با استفاده از دوربینهای ثبت تخلفات مجهز به دستگاههای موقعیتیاب جهانی بر روی خودروهای ویژه یا خودروهای پلیس نصب میشود.
وی گفت: از این طریق تمام تخلفات خودروها در سطح شهر به همراه موقعیت دقیق و تصویر خودرو متخلف ثبت و سپس اعمال قانون میشود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز اضافه کرد: از جمله مهمترین تخلفات گسترده رانندگی، توقف و پارک در محلهای توقف، پارک ممنوع و پارک دوبله است که سبب بروز مشکلات ترافیکی میشود که با استقرار این سامانه و اعمال قانون گسترده، زمینه برای کنترل بهتر تخلفات فراهم میشود.
وی یکی از دلایل اصلی استقرار این سامانه را کمبود نیروی پلیس راهور در مقایسه با وسعت کشور، تعداد بالای خودروها و همچنین تلاش برای استفاده از فناوریهای نوین در کنترل ترافیک اعلام کرد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز تصریح کرد: در حال حاضر مراحل مطالعه و عقد قرارداد استقرار این سامانه در حال انجام است و تلاش میشود این سامانه با مشارکت بخش خصوصی عملیاتی شود.
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