قطر 11 سال از ایران جلو افتاد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عسلویه، موسی سوری امروز در مراسم آغاز به کار اولین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار پارس جنوبی با بیان اینکه هم اکنون میدان گازی پارس جنوبی با در اختیار داشتن 14 هزار و 200 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی و 18 میلیارد بشکه مایعات گازی حدود 47 درصد از ذخایر گاز ایران را به خود اختصاص داده است، گفت: همچنین این میدان مشترک با قطر 7 درصد از گاز طبیعی دنیا را در اختیار دارد.

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با اشاره به ضرورت طراحی برنامه های آینده و اهداف توسعه ای افزایش تولید گاز از میدان مشترک پارس جنوبی، تصریح کرد: اگر می خواهیم سهم شایسته ای را نسبت به شریک قطری از برداشت گاز پارس جنوبی به خود اختصاص دهیم باید برنامه های جامعی برای توسعه میدان مشترک تدوین و اجرایی شود.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون کشور قطر با مشارکت شرکتهای آمریکایی به سرعت در حال اجرای پروژه های جدید گازی این میدان مشترک است، بیان کرد: در حال حاضر قطر بازار LNG دنیا را تصاحب کرده به طوریکه در شرایط فعلی سرانه اقتصادی هر شهروند قطری به 28 هزار دلار در سال افزایش یافته است.

این مقام مسئول با اشاره به تدوین اهداف کلان برای اجرای چشم انداز در سطح صنعت نفت، بیان کرد: دستیابی به جایگاه نخست اولین تولید کننده محصولات پتروشیمی، افزایش سهم ایران به 10 درصد در تجارت جهانی گاز و رسیدن به جایگاه سومین تولید کننده بزرگ گاز دنیا بخشی از این اهداف است.

سوری افزود: همچنین دستیابی به 7 درصد بازارجهانی نفت و قرار گرفتن در جایگاه دومین تولید کننده اوپک و ارتقا به جایگاه نخست توسعه فناوریهای نفت و گاز در بین 23 کشور منطقه از دیگر اهداف چشم انداز توسعه صنعت نفت است.

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با اشاره به اینکه هم اکنون 850 منطقه ویژه اقتصادی و آزاد در سرتاسر دنیا فعالیت می کنند، بیان کرد: همچنین پیش بینی می شود تا چند سال آینده تعداد مناطق آزاد و اقتصادی جهان به بیش از هزار و 500 منطقه افزایش یابد که یکی از اهداف ایران دستیابی به یکی از 5 منطقه برتر ویژه اقتصادی جهان و چشم انداز است.

تاخیر و عدم توازن در بهره برداری از پارس جنوبی

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون ایران برای توسعه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با 14 چالش محوری روبرو است، گفت: یکی از مهمترین مشکلات پیش روی توسعه پارس جنوبی تاخیر و عدم توازن در بهره برداری از فازهای این میدان مشترک گازی است.

این مقام مسئول با بیان اینکه هم اکنون قطر 11 سال از ایران در بهره برداری از میدان مشترک پارس جنوبی جلو افتاده است، یادآور شد: کشور قطر از سال 1990 میلادی اولین فاز پارس جنوبی را مورد بهره برداری قرار داد و این در حالی است که ایران اولین فاز این میدان مشترک گازی را در سال 2001 میلادی در مدار تولید قرار داده است.

به گزارش مهر، سوری با اشاره به اینکه تاخیر در توسعه پارس جنوبی مربوط به دولت نهم و دهم نیست، تبیین کرد: کمبود منابع مالی، عدم توسعه زیرساختهای محوری و وجود مخاطرات زیست محیطی از دیگر چالشهای پیش روی توسعه پارس جنوبی است.

وی همچنین با اشاره به اینکه هم اکنون 17 گمرک در سطح منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس فعال هستند خاطر نشان کرد: با فعالیت این تعداد گمرک آن هم در یک منطقه ویژه اقتصادی نمی توان به اهداف چشم انداز دست یافت.