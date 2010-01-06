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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۲۴

موافقت میراث فرهنگی برای نصب شیرآلات اطفای حریق در بازار تبریز

موافقت میراث فرهنگی برای نصب شیرآلات اطفای حریق در بازار تبریز

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی،‌ صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی از اخذ موافقت مسئولان مرکزی این سازمان برای نصب شیرآلات اطفای حریق در بازار تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، تراب محمدی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه نشست با هئیت امنای بازار تبریز گفت: سازمان میراث فرهنگی وظیفه خطیری در حفاظت از بناهای تاریخی به ویژه بازار تبریز به عنوان بزرگترین بازار سرپوشیده جهان دارد.

وی افزود: باید سیستم حرارت مرکزی بازار تبریز هم طراحی و در هفت نقطه از این مجموعه تعبیه شود تا گرمایش بازار به نحو مناسب تعبیه شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردگشری آذربایجان شرقی یادآور شد: مساحت بازار تبریز در حدود 30 هکتار است که نزدیک به 550 مترمربع شامل 112 مغازه و انبار در آتش سوزی یک ماه گذشته، دچار خسارت شد.

به گفته وی، بررسی تعیین محل استقرار کپسول‌های آتش‌نشانی، بازسازی سیم‌کشی‌های بازار و بررسی کارشناسی 57 نقطه بازار برای نصب شیرهای هیدرانت در اولویتهای کاری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز قرار گرفته است.

محمدی افزود: در بررسی‌ های انجام شده، چهار نقطه در بازار تبریز به عنوان محل استقرار تجهیزات و امکانات آتش ‌نشانی برای کمک‌رسانی سریع در حداقل زمان در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 1012432

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