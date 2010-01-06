اعضای جدید هیئت مدیره انجمن سینمای جوان معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این احکام هاشم میرزاخانی به عنوان رئیس هیئت مدیره، هوشنگ توکلی، محمد درمنش و روح‌الله شمقدری به عنوان اعضای هیئت مدیره این انجمن انتخاب شدند.

هاشم میرزاخانی فارغ التحصیل رشته کارگردانی از دانشکده صدا و سیما و تهیه‌کننده و کارگردان فیلم‌های کوتاه و مستند در سیمای جمهوری اسلامی ایران است، هوشنگ توکلی بازیگر و کارگردان سینما و تئاتر، محمد درمنش تهیه‌کننده و کارگردان فیلم سینمایی و روح الله شمقدری فارغ التحصیل مهندسی الکترونیک از دانشگاه آزاد تهران جنوب و سابقه تهیه‌کنندگی، کارگردانی و تدوین فیلم‌های کوتاه و مستند را در کارنامه دارند.