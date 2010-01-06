اختصاص هزار میلیارد تومان به مشهد زیرساختهای فرهنگی را تقویت می کند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی ظهر چهارشنبه در دیدار فعالان و مدیران تشکلهای دانشجویی مشهد افزود: برای انتصاب مسئولان سه ویژگی تعهد، تخصص و تجربه و سه شرط علاقمندی به کار، انجام کار با کیفیت همراه با زمانبندی و ارتقای شاخص استان در سطح کشور مورد نظر است و در این حوزه از نیروهای جوان نیز بهره خواهیم برد.

استاندار خراسان رضوی که پس از شنیدن دیدگاه های فعالان و مدیران تشکلهای دانشجویی دانشگاه های فردوسی، آزاد، پیام نور و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی مشهد سخن می گفت دیدگاه های مطرح شده در حوزه مسائل مدیریتی، دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی را خوب و ارزشمند ارزیابی کرد و گفت: مسئولان باید با استفاده از نیروهای جوان و متخصص، جامعه ای الگو را به جهانیان معرفی کنند.

وی با اشاره به ویژگی های مشهد از جمله وجود بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) گفت: همه مسئولان، مردم و دانشجویان باید برای معرفی مشهد به عنوان پایتخت معنوی کشور اقدامات شایسته ای انجام دهند.

صلاحی ادامه داد: باید فرهنگ را محور معنویت و معنویت را محور فرهنگ قرار دهیم و بصیرت را به همه این فعالیتها حاکم کنیم.

وی اختصاص بودجه هزار میلیارد تومانی فرهنگی به مشهد طی پنج سال آینده را فرصت مناسبی برای تقویت زیر ساخت های فرهنگی استان معرفی کرد و گفت: باید با مهندسی فرهنگی، اقدامی وسیع را برای افزایش اثربخشی و ماندگاری اثر زیارت بر زائر، ساماندهی و کار فرهنگی بر روی زائران امام رضا (ع) را از بدو حرکت به سوی مشهد مقدس آغاز کنیم.

استاندار خراسان رضوی به دسیسه ها و توطئه های دشمنان انقلاب و اسلام از زمان پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: عنصر اساسی خنثی کننده توطئه های دشمنان و پیروزی ایران اسلامی در دفاع مقدس ولایت فقیه بود و همه باید به این اصل اساسی پایبند باشیم.