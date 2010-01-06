روابط عمومی جهاد کشاورزی کرمانشاه در جشنواره روابط عمومیهای ایران برتر شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، رئیس اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب اظهار داشت: در این سمپوزیوم و جشنواره که با حضور روابط عمومی های اکثر وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتها و نهادهای عمومی کشور برگزار شد، توانستیم در بخش برنامه ریزی ارتباطی رتبه برتر را کسب کنیم.

حجت الله خاکی افزود: در این سمپوزیوم و جشنواره آثار در هفت بخش و در دو سطح وزارتخانه ها و سازمانهای مرکزی و سازمانهای استانی، موسسات و شرکت ها و نهادهای عمومی استانی بررسی شد.

وی تصریح کرد: سال گذشته نیز روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان در بخش نوآوری رتبه برتر این سمپوزیوم و جشنواره را به خود اختصاص داد.

خاکی در ادامه با بیان اینکه امروزه روابط عمومی به یک علم تبدیل شده، اظهار داشت: روابط عمومیها ماموریتهایی از قبیل اطلاع یابی و اطلاع رسانی، فرهنگسازی، بحران ستیزی، اعتبار سازی برای سازمان مربوطه، نظریه پردازی، ظرفیت سازی برای سازمان و تقویت همبستگی درون و برون سازمانی دارند، لذا باید از افراد متخصص در این بخش استفاده شود.

رئیس اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه مشکلات روابط عمومیهای کشور را کمبود نیروی انسانی متخصص، مشکلات مالی و کمبود آموزش در زمینه های مرتبط و تخصصی عنوان کرد.