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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۴:۵۵

در سال جاری؛

1.3 میلیارد کیلووات ساعت برق در نیروگاه حرارتی تبریز تولید شد

1.3 میلیارد کیلووات ساعت برق در نیروگاه حرارتی تبریز تولید شد

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل نیروگاه حرارتی تبریز اعلام کرد: این نیروگاه طی 9 ماه نخست امسال 1.3 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، فضائل مسافری پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: نیروگاه حرارتی تبریز دارای دو واحد بخار، هرکدام به ظرفیت اسمی 368 مگاوات است که واحد یک آن در سال 1365 و واحد دو در سال 1368 به مدار ملحق شده اند.

وی اظهار داشت: واحدهای یک و دو بخار این نیروگاه با تولید سه میلیارد و 163 میلیون و 907 هزار کیلووات ساعت برق، 8.76 درصد میزان پیش‌بینی سالانه را محقق ساختند.

مدیرعامل نیروگاه حرارتی تبریز اضافه کرد: همچنین هر دو واحد نیروگاه گازی فیات که در محوطه این نیروگاه قرار دارد، با بیش از 73 میلیون کیلووات ساعت تولید در مدار بودند.

مسافری با بیان اینکه نیروگاه حرارتی تبریز از نیروگاه‌های تحت پوشش شرکت مدیریت تولید برق آذربایحان شرقی است،‌ افزود: نیروگاه حرارتی تبریز دوگانه سوز بوده و مصرف سوخت گاز آن در بار کامل، افزون بر 185 هزار مترمکعب در ساعت است.

کد مطلب 1012442

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