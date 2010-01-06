ابداع معجونی از نانوذرات برای نابودی تومورهای سرطانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان طی موفقیتی بزرگ توانستند معجونی از نانو ذرات را با توانایی شناسایی و نابودی تومورهای سرطانی ابداع کنند.

بر اساس گزارش دانشمندان دانشگاههای ماساچوست و کالیفرنیا، این معجون به صورت هماهنگ با جریان خون تومورها سلولهای سرطانی را ردیابی کرده، به آنها چسبیده و آنها را از بین می برد.

محققان سیستمی را شامل دو نوع مختلف از نانو مواد با ابعاد چند نانومتر ابداع کرده اند که می توان آن را به جریان خون انسان تزریق کرد. یکی از این نانو مواد به گونه ای طراحی شده است تا بتواند تومورها را شناسایی کرده و به آن بچسبد و نانو ذره دومی به منظور کشتن و نابودی تومورها طراحی شده اند.

بر اساس گزارش زی نیوز، زمانی که یک دارو به تنهایی قادر به درمان بیماری نباشد، پزشکان معمولا از ترکیبی از داروها برای درمان استفاده خواهند کرد، استراتژی که به گفته محققان در درمان سرطان نیز بسیار موثر خواهد بود و از آن برای ارائه داروی جدید نیز استفاده شده است.