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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۳۲

اردن خواستار ضبط طومارهای دریای مرده در کانادا شد

وزیر گردشگری اردن گفت که این کشور از کانادا درخواست کرده طومارهای 2 هزار ساله دریای مرده را که در موزه سلطنتی اونتاریو در تورنتو به نمایش گذاشته شده را ضبط کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، مها الخطیب وزیر گردشگری اردن گفت: دولت از طریق وزرات امور خارجه از کانادا درخواست کرده است که مسئولیت توقیف طومارها را برعهده بگیرد.

وی با اشاره به قرارداد 1954 لاهه برای جمایت از اموال فرهنگی در آستانه جنگ مسلحانه که هم اردن و هم کانادا از امضا کنندگان آن هستند گفت: رژیم صهیونیستی این اثر باستانی را از موزه ای در شرق قدس برداشته که پیش از آن در طول جنگ خاورمیانه در سال 1967 از اردن به یغما برده شده بود.

خطیب تصریح کرد: مالکیت صهیونسیت بر این طومارهای باستانی غیر مشروع است، همانطور که اشغال شهر قدس نامشروع است.

وزیر گردشگری اردن همچنین اظهار داشت که دولت اردن شواهدی در اختیار دارد که نشان می دهد این طومارها متعلق به اردن است.

وی گفت: ما اسنادی داریم که ثابت می کند این طومارها را از بادیه نشینانی که در شمال غرب دریای مرده زندگی می کردند و این طومارها را کشف کردند خریداری کرده ایم.

طومارهای دریای مرده نسخه‌های خطی عتیقه ای هستند که در سواحل شمال غربی دریای مرده (بحر المیت) در نزدیکی وادی قمران بین سال‌های ۱۹۴۷ تا ۱۹۵۶ میلادی کشف شده اند. این طومارها بیشتر به زبان عبری مکتوب شده‌اند و شامل نسخه‌هایی از عهد عتیق هستند.

کد مطلب 1012446

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