فشار چاه 104 نفت مارون صفر شد/ کار مهار آتش ساده می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، عبدالرضا بشیری صبح چهارشنبه در نشست خبری اطلاع رسانی از آخرین وضعیت مهار آتش و نشت نفت از چاه 104 مارون، گفت: از ساعت 10 صبح امروز با تلاش مهندسان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و نیز شرکت ملی حفاری ایران فشار چاه صفر شده است.

وی خاطرنشان کرد: با انجام این مهم، شرایط برای رسیدن به عمق 680 متری چاه که محل پارگی لوله های جداره ای است، مهیا شده است و امید می رود به زوی آتش مهار شود.

بشیری تاکید کرد: از این پس کار ساده است و با تلاش و تجربیات ارزنده مهندسان شرکت مناطق نفتخیز جنوب احتمال مهار شدن سریعتر چاه وجود دارد.

چاه نفت شماره 104 مارون تا 30 آذرماه جاری با دبی دو هزار بشکه در روز در مدار تولید بوده است.

مدیرعامل شرکت مناطق نفت خیز جنوب روز یازدهم دی خبر از ایجاد شکستگی در جداره چاه نفتی 104 مارون و انتشار آلودگی‌های نفت و گاز به رودخانه جراحی داد.

پس از انتشار شدید آلودگیهای نفتی در رودخانه های زاینده رود، کشکان و کرخه، این بار قرعه به نام رودخانه جراحی افتاد تا با شکستگی جداره چاه شماره 104 میدان نفتی مارون این آبراه نیز از آلودگیهای نفت و گاز بی بهره نماند.

