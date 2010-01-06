هویت یهودیان آمریکا در خطر است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر "آلیزا لاوی" در مطلبی در روزنامه یدیعوت آحارونوت می نویسد، ازدواج بین یهودیان با دیگر فرق یکی از دلایل تهدید هویت یهودیان در خارج از رژیم اسرائیل می باشد.

وی دراین باره به نمونه برنامه ازدواج "چلسی کلینتون" دختر بیل کلینتون با مارک مزوینسکی یک یهودی معروف از خانواده سیاستمداران و بازرگانان در آمریکا اشاره می کند و می نویسد: این امر نشان می دهد که یهودیان می توانند در مرکز قدرت در آمریکا پیدا شوند اما این امر خود تهدیدی برای هویت آنها بشمار می رود.

خانم لاوی می نیوسد: با تمام احترامی که به بیل و هیلاری کلینتون دارم می توانم به این مسئله از زاویه دیگری نگاه کنیم و ما باید در اینباره نگران باشیم. یک پسر یهودی به ازدواجی از غیر دین خود تن می دهد و معلوم نیست که آیا چلسی برنامه ای برای تغییر دین خود دارد یا خیر و شاید مارک هم مانند دیگر یهودیان هم نسل خود با زنی ازدواج می کند که ظاهراً او را دوست دارد.

وی در ادامه با اشاره به خدماتی که زوج کلینتون ها به رژیم اسرائیل کرده اند، می نویسد: با وجود این خدمات بچه های ما نباید با خانواده کلینتون ازدواج کنند.

این نویسنده صهیونیست با اشاره به تعداد ازدواج های غیر همکیش در بین یهودیان خارج از سرزمین های اشعالی و رسیدن آن به 200 درصد در نیم قرن گذشته عنوان می کند که دیگر کودکان نسل بعد و نتیجه این ازدواج ها یهودی نخواهند بود و در بهترین شرایط ما ارتباط مان را با ریشه های یهودی مان از دست خواهیم داد و در یک نگاه به آینده نشان می دهد که در بخش هایی از نسل ها یهودیان آمریکا تقریباً ناپدید خواهند شد.