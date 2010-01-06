نفت در اراک به فکر حفظ صدرنشینی/ صنعت نفت - اتکا؛ حساسترین دیدار هفته

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدارهای روز پنجشنبه، تیم‌های حاضر در گروه "ب" به مصاف یکدیگر می روند که در یکی از این مسابقات شن سا اراک میزبان نفت تهران است. نفتی‌ها که با توجه به ناکامی برق در هفته گذشته، صدرنشین این گروه شده اند، نمی خواهند با ناکامی در این دیدار، جایگاه خود را از دست دهند.

در دیگر دیدار مهم این گروه، گسترش فولاد تبریز با فرهاد کاظمی سرمربی جدید خود میزبان برق شیراز است که پیروزی در این مسابقه می تواند آنها را به رده‌های بالاتر جدول رهنمون سازد، گرچه از سوی دیگر برقی‌ها چشم به موفقیت شن‌سا دارند تا برتری در تبریز برابر گسترش، به صدرجدول بازگردند.

در گروه "الف" این مسابقات که دیدارهای آن روز جمعه برگزار می شود، شهرداری تبریز در ورزشگاه خانگی میزبان پیام مخابرات فارس است که پیروزی در این دیدار می تواند فاصله امتیازی شاگردان میثاقیان را در صدرجدول با سایر تیم‌های تعقیب کننده افزایش دهد.

در حساسترین دیدار این گروه هم صنعت نفت در آبادان میزبان اتکا گلستان است. صنعت نفت برای رسیدن به رده دوم جدول باید در این مسابقه پیروز شود، گرچه اتکا هم با توجه به اینکه یک بازی کمتر نسبت به نفت دارد، با موفقیت در این بازی می تواند اختلاف امتیازات خود را با شهرداری صدرنشین به حداقل برساند.

برنامه هفته دوازدهم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه 17/10/88

گروه ب:

* پتروشیمی تبریز - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی پتروشیمی تبریز

* گسترش فولاد تبریز - برق شیراز، ساعت 14، ورزشگاه تختی تبریز

* کوثر لرستان - گل گهر سیرجان، ساعت 14، ورزشگاه تختی خرم آباد

* شن سا اراک - نفت تهران، ساعت 14، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

* صنعت مهرکام پارس تهران - مس سرچشمه کرمان، ساعت 14، ورزشگاه امام خمینی (ره) اسلامشهر

* شیرین فراز کرمانشاه - نساجی قائمشهر، ساعت 14، ورزشگاه آزادی کرمانشاه

* فولادنوین اهواز - داماش گیلان، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز

جدول رده بندی گروه ب:

1- نفت تهران 22 امتیاز

2- برق شیراز 21 امتیاز

3- آلومینیوم هرمزگان 20 امتیاز

4- داماش گیلان 17 امتیاز

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12- فولاداهواز 11 امتیاز

13- کوثر لرستان 9 امتیاز

14- گل گهر سیرجان 8 امتیاز

جمعه 18/10/88

گروه الف:

* پیام خراسان - مس رفسنجان، ساعت 14، ورزشگاه تختی مشهد

* شموشک نوشهر - داماش لرستان، ساعت 14، ورزشگاه شهدا نوشهر

* شهرک صنعتی کاوه تهران - سپاهان نوین اصفهان، ساعت 14، ورزشگاه برق تهران

* شهرداری بندرعباس - شاهین اهواز، ساعت 14، ورزشگاه تختی بندرعباس

* شهرداری تبریز - پیام مخابرات فارس، ساعت 14، ورزشگاه تختی تبریز

* ایرانجوان بوشهر - تربیت یزد، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* صنعت نفت آبادان - اتکا گلستان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی آبادان

جدول رده بندی گروه الف:

1 - شهرداری تبریز 27 امتیاز

2- اتکای گلستان 19 امتیاز (یک بازی کمتر)

3- صنعت نفت آبادان 18 امتیاز

4- پیام مشهد 17 امتیاز - تفاضل گل 4+ (2 بازی کمتر)

5- تربیت یزد 17 امتیاز- تفاضل گل 3+ (یک بازی کمتر)

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13- داماش لرستان 7 امتیاز

14- شاهین اهواز 6 امتیاز (2 بازی کمتر)