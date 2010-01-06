به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد "شهر سرنوشت نهایی تو" فیلمی اقتباسی از رمانی به همین نام نوشته پیتر کمرون است که در سال 2002 منتشر شد.
بازیگران شناختهشدهای چون آنتونی هاپکینز، لورا لینی، شارلوت گینز برگ، الکساندرا ماریا لارا، عمر متوالی، نورما الئاندرو و هیرویوکی سانادا در این فیلم به نقش آفرینی پرداختهاند. فیلم داستان مبارزه چند نفر برای دستیابی به حقوق نگارش زندگی نامه یک نویسنده نامدار اروگوئهای را روایت میکند.
اسکرین مدیا این فیلم را در ماه مارس امسال در آمریکای شمالی اکران خواهد کرد. روث پراور جابوالا فیلمنامهنویس هندی الاصل انگلیسی و همکار دائمی و قدیمی جیمز آیوری فیلمنامه اقتباسی این فیلم را نوشته است. رابرت باروک مدیر موسسه اسکرین مدیا درباره این فیلم میگوید: "شهر سرنوشت نهایی تو" تماشاگر را به دنیایی دیگر میبرد و شخصیتهای آن چنان مخاطب را مجذوب خود میکنند که دیگر رها کردن آنان تا پایان فیلم ممکن نیست.
جیمز آیوری به ساخت فیلمهای اقتباسی از ادبیات شهرت دارد و در کارنامه حرفهایاش فیلمهایی چون "اتاقی با چشمانداز"، "باقیمانده روز" ، "پیکاسوی جاودانی" و"کنتس سفید" به چشم میخورد.
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