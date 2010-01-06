توجه به مسائل فرهنگی باید در اولویت کاری و دغدغه اصلی مسئولان باشد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، منوچهر پروینی ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان اظهار داشت: دستگاه ها باید نسبت به اهمیت و توجه ویژه به مباحث فرهنگی دغدغه خاطر داشته باشند.

وی با تأکید بر این موضوع که باید مسئولان در ارتقای فرهنگ جامعه و استان تلاش کنند، گفت: خوشبختانه استان کرمانشاه دارای ظرفیت ها و شاخصه های مثبت زیادی در مقوله فرهنگ است و ما به وجود چهره های شاخص و ماندگار، دانشمندان، پژوهشگران و دیگر افراد برجسته در استان افتخار می کنیم.

مدیرکل امور اجتماعی و شوراها افزود: خوشبختانه دفتر امور اجتماعی و شوراهای استانداری کرمانشاه رتبه برتر را در بین استانداری های سراسر کشور از لحاظ توجه و تلاش در جهت محقق شدن مصوبات کارگروه های خود شده است که کسب این رتبه جز با تلاش و کوشش اعضای کارگروه ممکن نبود.

در ادامه جلسه سندی با عنوان "کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی" توسط مدیرکل بهزیستی و کارشناسان مربوطه ارائه شد و برای تصویب نهایی به جلسات بعدی موکول شد.

همچنین از سوی دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه گزارشی از چگونگی برگزاری "همایش ملی مصرف موادمخدر بستر ساز نا امنی" که قرار است در فروردین ماه سال 1389 در کرمانشاه برگزار شود، ارائه شد.