شمار روستاهای گازدار استان کردستان به 250 عدد می رسد

محمد مهدی مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: با توجه به پروژه های در دست اقدام در حوزه گازرسانی در استان کردستان تا پایان سال جاری شمار روستاهای دارای گاز خانگی در این استان به بیش از 250 عدد افزایش می یابد و 18 نقطه شهری نیز صاحب گاز خانگی می شوند.

وی ادامه داد: در حال حاضر 73 پروژه گازرسانی در مناطق شهری و روستایی استان کردستان فعال هستند که اعتبارات مورد نیاز برای بهره برداری از این تعداد پروژه از محل مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت به استان و اعتبارات شرکت ملی گاز کشور تامین شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان عنوان کرد: با بهره برداری از این تعداد طرح گازرسانی در مجموع بیش از5 هزار و 400 خانوار با جمعیت بالغ بر 24 هزار نفر تحت پوشش گاز خانگی قرار می گیرند.

وی خاطرنشان کرد: از جمله طرح های مصوب که با فرارسیدن ایام دهه فجر انقلاب اسلامی به بهره برداری می رسند می توان به طرح گازرسانی به بیش از46 روستا از توابع شهرستانهای استان اشاره نمود که با افتتاح آنها ساکنان این مناطق از نعمت شبکه گازرسانی سراسری برخوردار می شوند.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان در ادامه به اجرای طرح گازرسانی به شهر موچش اشاره نمود و افزود: این طرح با طول بیش از 43 کیلومتر در دست اجراست که تاکنون 12 کیلومتر از شبکه لوله گذاری آن به اتمام رسیده و به رغم وضعیت نامناسب آب و هوایی اجرای این پروژه همچنان در حال اجراست.

مهدوی به اعتبارات اختصاص یافته برای بهره برداری از این طرح ها اشاره کرد و افزود: تاکنون بیش از 170 میلیارد ریال اعتبارات ملی دراین پرو‍ژه ها هزینه شده است.