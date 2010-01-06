  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۴:۴۴

خطوط ویژه حمل و نقل عمومی مشهد افزایش می یابد

خطوط ویژه حمل و نقل عمومی مشهد افزایش می یابد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد گفت: تا پایان امسال چهار مسیر ویژه به حمل و نقل عمومی مشهد اختصاص می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی امامی میبدی ظهر چهارشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران با اشاره به این که خطوط ویژه شامل خیابان های دانشگاه، سعدی و مسیرهای منتهی به حرم مطهر است، افزود: با هماهنگی های صورت گرفته با راهنمایی و رانندگی به زودی طرح استفاده خودروهای شخصی از مسیرهای ویژه در زمان های کاهش بار ترافیکی و در محدوده زمانی 8 تا 22 اجرا خواهد شد.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد، با بیان اینکه در حال حاضر تنها از مسیر بلوار ملک آباد امکان استفاده تاکسی های عمومی تحت نظارت سازمان تاکسیرانی وجود دارد گفت: درآینده ای نزدیک این تاکسی ها می توانند از مسیر ویژه خیابان امام رضا (ع) و دانشگاه نیز استفاده نمایند

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی مشهد نیز در این نشست گفت: به زودی جهت تشویق تاکسیرانان کارت تشویق از سوی سازمان تاکسیرانی به آنها داده خواهد شد.

غلامرضا زارعی افزود: هدف سازمان تاکسیرانی مشهد از اجرای این طرح رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی تاکسیرانان و جهت بهبود حمل و نقل عمومی است.

وی با بیان اینکه کارتهای تشویقی به رانندگانی که اصولی همانند بستن کمربند ایمنی، نصب تاکسی متر، رعایت سرنشین جلو و نرخ مصوب را رعایت کنند داده خواهد شد، افزود: برای اجرایی شدن این امر تعداد کارتهای تشویقی باید به پنج عدد برسد که از طریق بازرسین سازمان و پلیس راهور بین تاکسیرانان منتخب توزیع خواهد شد.

کد مطلب 1012454

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها