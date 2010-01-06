خطوط ویژه حمل و نقل عمومی مشهد افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهدی امامی میبدی ظهر چهارشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران با اشاره به این که خطوط ویژه شامل خیابان های دانشگاه، سعدی و مسیرهای منتهی به حرم مطهر است، افزود: با هماهنگی های صورت گرفته با راهنمایی و رانندگی به زودی طرح استفاده خودروهای شخصی از مسیرهای ویژه در زمان های کاهش بار ترافیکی و در محدوده زمانی 8 تا 22 اجرا خواهد شد.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد، با بیان اینکه در حال حاضر تنها از مسیر بلوار ملک آباد امکان استفاده تاکسی های عمومی تحت نظارت سازمان تاکسیرانی وجود دارد گفت: درآینده ای نزدیک این تاکسی ها می توانند از مسیر ویژه خیابان امام رضا (ع) و دانشگاه نیز استفاده نمایند

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی مشهد نیز در این نشست گفت: به زودی جهت تشویق تاکسیرانان کارت تشویق از سوی سازمان تاکسیرانی به آنها داده خواهد شد.

غلامرضا زارعی افزود: هدف سازمان تاکسیرانی مشهد از اجرای این طرح رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی تاکسیرانان و جهت بهبود حمل و نقل عمومی است.

وی با بیان اینکه کارتهای تشویقی به رانندگانی که اصولی همانند بستن کمربند ایمنی، نصب تاکسی متر، رعایت سرنشین جلو و نرخ مصوب را رعایت کنند داده خواهد شد، افزود: برای اجرایی شدن این امر تعداد کارتهای تشویقی باید به پنج عدد برسد که از طریق بازرسین سازمان و پلیس راهور بین تاکسیرانان منتخب توزیع خواهد شد.