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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۲۰:۰۲

افزایش 10 درصدی بیمه شدگان در خراسان جنوبی

افزایش 10 درصدی بیمه شدگان در خراسان جنوبی

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی بیمه شدگان تحت پوشش تامین اجتماعی استان را 66هزار و 681 نفر بیمه شده اصلی اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به سال گذشته 10 درصد افزایش داشته است.

بهرام تاجریزی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند با اشاره به اینکه 41 درصد جمعیت خراسان جنوبی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند، افزود: این رقم شامل بیمه شدگان اجباری، حرف و مشاغل آزاد، بیمه بیکاری، بیمه اختیاری و افراد تحت تکفل است.

وی تعداد مستمری بگیران استان را در سال جاری پنج هزار و 536 نفر برشمرد و اظهار داشت: دریافتی هر مستمری بگیر ماهیانه در قالب حقوق، عیدی، سنوات، مسکن، کالابرگ، حق اولاد و یارانه دولتی مبلغ 430 هزار تومان است.

وی با اشاره به اینکه 399 نفر بر طبق آمار آبان ماه مقرری بیمه بیکاری در استان دریافت کرده اند، بیان داشت: این رقم نسبت مدت مشابه سال گذشته 6.3 درصد کاهش داشته و پرداختی شعب تامین اجتماعی استان در قالب مقرری بیمه بیکاری در هشت ماهه سال جاری به این افراد بالغ بر 10 میلیارد و 211 میلیون ریال بوده است.

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی اعتبار هزینه شده در قالب تعهدات بلند مدت برای افراد تحت پوشش این سازمان در استان را 182 میلیارد و 356 میلیون ریال اعلام کرد و بیان داشت: این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 36 درصد رشد داشته است.

کد مطلب 1012455

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