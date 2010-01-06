بازگشت فقیری با یک نمایشنامه/ "غربت عشق" پایان یافت

این نویسنده شیرازی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تازهترین کتابهای در دست چاپ خود گفت: نمایشنامهای 60 صفحهای به نام "تکرار نمیشود در تو آن گل سرخ" نوشتهام که همه آن در یک صحنه اجراء میشود.
وی افزود: این کتاب 60 صفحهای اخیراً مجوز نشر دریافت کرده و به زودی در مجموعه کتابهای "حلقه نیلوفری" انتشارات نوید شیراز منتشر میشود.
این نویسنده پیشکسوت همچنین از انتشار دو کتاب برای نوجوانان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: "قصصالانبیاء" و "خسرو و شیرین "عناوین این کتابها هستند که به نثری ساده نوشته شدهاند. این دو اثر را "نشر کتاب پارسه" چاپ میکند.
فقیری اضافه کرد: کتاب "غربت عشق" با عنوان فرعی "استاد عیسی شیرازی طراح تاج محل" دیگر کتابی است که مجوز نشرش را دریافت کرده و به زودی توسط انتشارات مدرسه چاپ میشود.
به گفته وی این کتاب در ادامه مجموعه 40 جلدی فرزانگان فرهنگ ایرانی منتشر میشود. پیش از این هم کتابهایی درباره سعدی، میرعماد قزوینی و قوامالدین شیرازی به قلم فقیری از همین مجموعه چاپ شده بود.
از امین فقیری تا کنون بیش از 20 کتاب در زمینه رمان، مجموعه داستان و نمایشنامه به چاپ رسیده است. دهکده پر ملال ، کوچه باغهای اضطراب، کوفیان، شب، غمهای کوچک، رقصندگان و پلنگهای کوهستان از جمله این آثارند.
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