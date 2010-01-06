  1. هنر
  2. سایر
۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۱۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

بازگشت فقیری با یک نمایشنامه/ "غربت عشق" پایان یافت

بازگشت فقیری با یک نمایشنامه/ "غربت عشق" پایان یافت

امین فقیری به زودی چهار کتاب جدید از جمله یک نمایشنامه را منتشر می کند.

این نویسنده شیرازی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تازه‌ترین کتابهای در دست چاپ خود گفت: نمایشنامه‌ای 60 صفحه‌ای به نام "تکرار نمی‌شود در تو آن گل سرخ" نوشته‌ام که همه آن در یک صحنه اجراء می‌شود.

وی افزود: این کتاب 60 صفحه‌ای اخیراً مجوز نشر دریافت کرده و به زودی در مجموعه کتابهای "حلقه نیلوفری" انتشارات نوید شیراز منتشر می‌شود.

این نویسنده پیشکسوت همچنین از انتشار دو کتاب برای نوجوانان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: "قصص‌الانبیاء" و "خسرو و شیرین "عناوین این کتابها هستند که به نثری  ساده نوشته شده‌اند. این دو  اثر را  "نشر کتاب پارسه" چاپ می‌کند.

فقیری اضافه کرد: کتاب "غربت عشق" با عنوان فرعی "استاد عیسی شیرازی طراح تاج محل" دیگر کتابی است که مجوز نشرش را دریافت کرده و به زودی توسط انتشارات مدرسه چاپ می‌شود.

به گفته وی این کتاب در ادامه مجموعه 40 جلدی فرزانگان فرهنگ ایرانی منتشر می‌شود. پیش از این هم کتابهایی درباره سعدی، میرعماد قزوینی و قوام‌الدین شیرازی به قلم فقیری از همین مجموعه چاپ شده بود.

از امین فقیری تا کنون بیش از 20 کتاب در زمینه رمان، مجموعه داستان و نمایشنامه به چاپ رسیده‌ است. دهکده پر ملال ، کوچه باغ‌های اضطراب، کوفیان، شب، غم‌های کوچک، رقصندگان و پلنگ‌های کوهستان از جمله این آثارند.

کد مطلب 1012456

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها