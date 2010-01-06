به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به فرا رسیدن ایام محرم فروشگاه اینترنتی تبیان با همکاری مولف کتاب پاسخ به شبهات اینترنتی 1 و 2 اقدام به برگزاری یک دوره مسابقه کتابخوانی شامل 40 سوال 4 گزینه ای از موضوعات مندرج در این کتاب کرده ‌است.

از میان کسانی که به کلیه سوالات این مسابقه پاسخ دهند به قید قرعه به نفر اول یک ربع سکه بهار آزادی، نفرات دوم و سوم اشتراک 200 ساعت اینترنت و همچنین نفرات چهارم و پنجم اشتراک 100 ساعت اینترنت اهدا می‌شود.

مهلت شرکت در مسابقه تا پایان محرم اعلام شده‌ است و اعضای تایید شده اولیه و نهایی با ضوابط مندرج در این سایت قادر به شرکت در این مسابقه خواهند بود.