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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۴۳

مسابقه کتابخوانی "تبیان" ویژه محرم برگزار می‌شود

مسابقه کتابخوانی "تبیان" ویژه محرم برگزار می‌شود

همزمان با ماه محرم مسابقه کتابخوانی از سوی موسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به فرا رسیدن ایام محرم فروشگاه اینترنتی تبیان با همکاری مولف کتاب پاسخ به شبهات اینترنتی 1 و 2 اقدام به برگزاری یک دوره مسابقه کتابخوانی شامل 40 سوال 4 گزینه ای از موضوعات مندرج در این کتاب کرده ‌است.

از میان کسانی که به کلیه سوالات این مسابقه پاسخ دهند به قید قرعه به نفر اول یک ربع سکه بهار آزادی، نفرات دوم و سوم اشتراک 200 ساعت اینترنت و همچنین نفرات چهارم و پنجم اشتراک 100 ساعت اینترنت اهدا می‌شود.

مهلت شرکت در مسابقه تا پایان محرم اعلام شده‌ است و اعضای تایید شده اولیه و نهایی با ضوابط مندرج در این سایت قادر به شرکت در این مسابقه خواهند بود.

علاقمندان برای دریافت اطلاعت بیشتر در خصوص تهیه کتاب و نحوه شرکت در این مسابقه می‌توانند به سایت تبیان به نشانیwww.cc.tebyan.net  مراجعه کنند.

کد مطلب 1012459

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