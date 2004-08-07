اشتباه آمريكا ايران را به ابرقدرت منطقه اي بدل كرده است

به گزارش خبرگزاري مهر بوستون گلاب در سرمقاله امروز خود نوشت پيش از حمله آمريكا به بغداد براي از بين بردن رژيم صدام ، تبعيد شدگان ايراني و عراقي به دولت آمريكا هشدار دادند كه جنگ با عراق مي تواند نتيجه از پيش تعيين نشده اي را به بار آورد .

آنها بحث كردند كه جنگ آمريكا عليه افغانستان طالبان را كه دشمن ايران در شرق است ، از بين برد .دومين جنگ آمريكا در عراق نيز صدام دشمن ايران در غرب را از بين خواهد برد .

هم اكنون با به حقيقت پيوستن آن پيش بيني ها ايران كشوري كه جرج بوش آن را در ليست كشورهاي محور شرارت قرار داده ، نفوذ بي سابقه اي در منطقه خاورميانه به دست آورده است كه در مورد برنامه هسته اي خود در برابر جامعه جهاني مي ايستد و هزينه و پرسنل لازم را براي احزاب سياسي شيعه در عراق فراهم مي آورد .

علي رغم اين هشدارها ، تعدادي از مقامات آمريكايي كه در ساخت سياست عراق درگير بودند هم اكنون به شكست در محدود كردن نفوذ ايران به عنوان يكي از نقصها در برنامه ريزي پس از جنگ عراق اعتراف مي كنند .

كالين پاول وزير امور خارجه آمريكا هفته گذشته در بغداد در جمع خبرنگاران گفت : ايران براي ايفاي يك نقش موثر و مفيد در عراق پتانسيل لازم را دارد . اما ما در مورد تعدادي از اقدامات كه ايران انجام مي داده است ناراحت هستيم به خصوص در مناطق جنوبي عراق "

نگرانيها در واشنگتن و بغداد با گامهاي اوليه دولت موقت به سوي دمكراسي افزايش يافته است .

محمد هادي سمتي يك دانشمند ايراني در موسسه كارنگي صلح بين الملل مي گويد : دولت بوش بايد اين واقعيت را بپذيرد كه ايران يك ابرقدرت منطقه اي است .

فشارها براي تصميم گيري در مورد اينكه چگونه با ايران برخورد شود ماه گذشته و با انتشار گزارش كميته مستقل تحقيق در مورد حوادث 11 سپتامبر افزايش يافت . در اين گزارش آمده است كه 10 هواپيما ربا پيش از عمليات از ايران عبور كردند . و روز شنبه ، ايران با اعلام كنار نگذاردن برنامه غني سازي اورانيوم خود و تاييد اينكه ساخت سانتريفوژها را از سر گرفته است ، تنشها را افزايش داد .

ايران گفته است كه برنامه هسته اي آن تنها براي اهداف صلح آميز است و دخالت در فعاليتهاي عراق را رد كرد .

اخيرا ، ايران تلاش كرد كه روابط خوبي با دولت جديد برقرار سازد و اين كار را با پيشنهاد ميزباني 8 كشور براي بررسي حمايت بهتر از مرزها در برابر جنگجويان خارجي انجام داد .

هنوز روابط ايران با دولت جديد بسيار عميق است و شكي وجود ندارد كه اكثريت شيعه عراق بيشترين تلاش خود را در صندوق راي براي تثبيت روابط نزديك با همسايه قدرتمند و شيعه خود به كار خواهند بست .

تعدادي از متخصصان معتقدند كه واقعيتهاي سياسي جديد در منطقه ايران و آمريكا را به يكديگر نزديكتر خواهد ساخت و اين دو كشور روابط دوستانه تري بر اساس منافع مشترك جديد مثل ثبات در عراق برقرار خواهند ساخت .

اما تبعيد شدگان ايران (منافقين) ، كه براي مدت زيادي دشمن ايراني ها بودند مي گويند كه وضعيت تنها بدتر خواهد شد .