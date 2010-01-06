مشکل ثبت احوال زنجان به روز نبود آمار تولد و وفات است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، اباصلت سیاح ظهر چهارشنبه در جلسه ثبت وقایع حیاتی استان زنجان افزود: سازمانهای مردم نهاد می توانند نقش بسیار مهمی در ثبت وقایع حیاتی داشته باشند و باید در این زمینه اطلاع رسانی کنند.

وی با بیان اینکه امروز این سازمانها می توانند بهترین کمک را در خصوص ثبت وقایع حیاتی به سازمان ثبت احوال ارائه کنند، ادامه داد: در بسیاری از کشورهای پیشرفته سازمانهای مردم نهاد متولی اطلاع رسانی به سازمان ثبت احوال هستند و این امر می تواند در ایران نیز بسیار کاربردی باشد.

سیاح به ثبت به موقع وقایع حیاتی در سطح استان زنجان تاکید کرد و افزود: بیمارستانها و درمانگاه های تخصصی نیز می توانند در ثبت ولادت نوزادان و اطلاع رسانی، موثر باشند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان، اولویتهای اطلاع رسانی وقایع حیاتی را یادآور شد و گفت: گروه های مردمی، دهیاران و مراکز خدمات درمانی به محض وقوع ولادت یا فوت در منطقه، باید نسبت به گزارش آن اقدام کنند.

سیاح با بیان اینکه سازمان ثبت احوال نیز پس از اطلاع از چگونگی و علت واقعه می تواند آن را با قطعیت ثبت کند، افزود: مشکلات و اعتبارات مورد نیاز ثبت احوال نیز باید در دور سوم سفرهای هیئت دولت به استان مطرح و راهکارهای لازم بررسی و اتخاذ شود.