موازی کاری و تعدد قوانین از معضلات اصلی مدیریت واحد شهری است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، فریدون پوررضایی ظهر چهارشنبه در مراسم آغازین کارگاه آموزشی ظرفیت سازی مدیران شهرداری ها برای توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی اظهار داشت: موازی کاری در میان دستگاه های مختلف دولتی و نهادهای عمومی و وجود قوانین متعدد از جمله مهمترین معضلات نهادینه کردن مدیریت واحد شهری به شمار می رود.

وی ادامه داد: در حال حاضر بخش زیادی از وظایف اداره کردن شهر برعهده شهرداریهاست که متاسفانه میزان حمایتهای که از این نهاد خدمت رسان نیز می شود بسیار کمتر از انتظارات مردم است و به همین دلیل در بعضی از شرایط شهرداری به درستی نمی تواند آنگونه که لازم است به مردم خدمت رسانی کنند.

شهردار سنندج تعدد قوانین وضع شده برای مدیریت کردن در شهرهای کشور را یک معضل جدی دانست و بیان داشت: در حالی که تعدد قوانین وضع شده به معضلی جدی تبدیل شده در کنار آن نیز قدیمی بودن قوانین خود باعث بروز مشکلاتی می شود به گونه ای که بعضی از قوانین مربوط به سالهای بسیار دور بوده و با توجه به تغییراتی که در عصر حاضر روی داده امکان اجرای آنها به هیچ عنوان وجود ندارد.

پوررضایی افزود: بحث توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی در کشور از سال 82 مطرح و باتوجه به تصویب قوانین مربوط به آن در سال 85 تاکنون اقدامات بسیار خوبی در شهر سنندج در راستای این مهم صورت گرفته و ما سعی کرده ایم که با تعامل و همکاری بیشتری با سایر نهادها و دستگاه های متولی امور شهری در این جهت گام برداریم.

وی یادآور شد: باتوجه به تخصیص اعتبار 130 میلیارد ریالی از سوی بانک جهانی برای توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی در شهر سنندج همچنین اختصاص اعتبارات مناسب از محل مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت اقدامات بسیار خوبی در محلات حاشیه سنندج از جمله عباس آباد، فرجه و کانی کوزله آغاز شده و هم اکنون نیز در دست اجراست.

شهردار سنندج گفت: ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی در کشور نیازمند نگاه ویژه و اختصاص اعتبارات مورد نیاز است زیرا باتوجه به شرایط جغرافیایی و حضور خانواده های کم درآمد در این گونه محلات دولت باید اعتبارات ویژه ای را برای این مهم منظور کند.

کارگاه آموزشی ظرفیت سازی مدیران شهرداری ها برای توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی با حضور شهرداران و کارشناسان امور شهری پنج استان تهران، مرکزی، اصفهان، زنجان و کردستان به مدت دو روز در سنندج برگزار می شود.