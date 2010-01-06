530 میلیارد ریال برای تکمیل پروژه های ورزشی تبریز اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، غلامحسین فخاری پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این میزان اعتبار در سه دور سفر محمود احمدی نژاد به آذربایجان شرقی برای تکمیل مجموعه بزرگ ورزشی تبریز و استادیوم یادگار امام ره تبریز پیش بینی شده است.

وی با اشاره به مصوبات در دور اول سفر دولت به آذربایجان شرقی یادآور شد: در جریان بازدید از نواقصات استادیوم و مجموعه ورزشی شامل جاده دسترسی به مجموعه که مشکل اصلی برای برگزاری مسابقات است، نصب اسکوربورد، صندلی ویژه تماشاگران و موارد دیگر مبلغ 50 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شد که نصب اسکوربورد، صندلی ویژه تماشاگران و قسمتی از جاده دسترسی به استادیوم تکمیل شده است.

وی افزود: در سفر دوم نیز با جهت گیری اصولی و آمایش کلی زیرساختهای ورزش کل استان پروژه های عمرانی ورزشی مورد نیاز استان 5.12 کیلومتر حصارکشی استادیوم ورزشی یادگار امام (ره)،‌ اجرای پارکینگ، راه های ارتباطی و امکانات و تاسیسات باقیمانده از استادیوم جهت برگزاری مسابقات کشوری با اختصاص اعتباری بالغ بر 80 میلیارد ریال مورد توجه واقع شد.

فخاری در خصوص درخواست اعتبار برای اتمام پروژه های مجموعه بزرگ ورزشی تبریز گفت: در سومین سفر هیئت دولت نیز درخواست تکمیل پروژه دهکده المپیک تبریز که استادیوم یادگار حضرت امام ره نیز قسمتی از آن پروژه عظیم است با 500 میلیارد ریال پیشنهاد شد.

به گفته وی، تصویب 400 میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل و ساخت 14 پروژه عمرانی ورزشی در مجموعه بزرگ ورزشی تبریز نتیجه این سفر بود.

مدیرکل تربیت بدنی آذربایجان شرقی با اشاره به حضور علی سعیدلو در مجموعه ورزشی 70 هزار نفری یادگار امام (ره) افزود: از دیگر دستورات بسیار مهم ایشان تامین اعتبار لازم برای نگهداری سیستمهای تاسیساتی، ساختمانی، حفاظت فیزیکی مجموعه ورزشی یادگار امام (ره) به مبلغ هفت میلیارد ریال برای یکسال بود.

وی افزود: تکمیل و رفع مشکلات مربوط به سیستم گرمایش مجموعه باتوجه به شروع فصل یخبندان، تامین اعتبار لازم برای نصب و راه اندازی انشعاب گاز مجموعه، تکمیل جایگاه ویژه خبرنگاران، تکمیل محوطه سازی در دو طرف درب ورودی بازیکنان، تکمیل نمای مشغل المپیک، محصور کردن و جداسازی استادیوم فوتبال، نصب صندلی های باقیمانده سکوی تماشاگران، تکمیل حصارکشی و جاده دسترسی از دیگر موارد تکمیل استادیوم یادگار امام ره بود.

فخاری در ادامه اظهار داشت: مجموعه ورزشی بزرگ یادگار امام (ره) تبریز در زمینی به مساحت 120 هکتار دارای 30 مجتمع ورزشی بوده که در حال حاضر استادیوم فوتبال دارای نواقص جزئی بوده و عملیات ساخت پیست دوچرخه سواری استاندارد و استخر 50 متر قهرمانی در حال انجام است.