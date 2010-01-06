به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد این جشنواره از چهار تا 14 فوریه امسال در سانتا باربارا برگزار خواهد شد. فیلم "درسهای پرواز" نخستین ساخته درک ماگیار است که برای اولینبار در این جشنواره به نمایش درخواهد آمد.
کریستین لاتی، مگی گریس، جاناتان تاکر، هال هالبروک، کری الوس و جوانا کسیدی در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند. فیلم روایت داستان زن جوانی که مشکلات فراوانی در زندگی خود دارد و آشناییاش با مردی مسن که به او میآموزد چگونه مشکلات گذشته خود را به دست فراموشی سپارد را بازگو میکند.
برنامه کامل جشنواره فیلم سانتا باربارا 19 ژانویه اعلام خواهد شد.
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