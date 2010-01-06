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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۳۰

احداث 11 باب کتابخانه عمومی در شهرستانهای آذربایجان شرقی

احداث 11 باب کتابخانه عمومی در شهرستانهای آذربایجان شرقی

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی گفت: طبق مصوبه سفر سوم دولت به آذربایجان شرقی 11 باب کتابخانه عمومی در شهرهای استان احداث می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در چاراویماق، حسن خدایی ظهر چهارشنبه در دیدار با مسئولان این شهرستان افزود: به زودی مکانهای احداث این کتابخانه ها مشخص خواهد شد.

وی گفت: در روستاهای بالای سه هزار نفر آذربایجان شرقی نیز کتابخانه عمومی احداث می شود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی اضافه کرد: برای روستاهای کمتر از سه هزار نفر استان نیز کتابخانه های سیار در نظر گرفته شده که در سال آینده اجرا می شود.

خدایی ادامه داد: امسال 30 میلیارد ریال برای احداث مرحله دوم کتابخانه عمومی شهر تبریز اختصاص یافته که به زودی عملیات احداث آن آغاز می شود.

در ادامه این نشست، یاور قاسم زاده فرماندار چاراویماق نیز، توسعه و تجهیز کتابخانه عمومی این شهر را خواستار شد و گفت: ترقی و پیشرفت هر جامعه ای منوط به آگاهی آن جامعه از مسائل روز است.

چاراویماق با حدود 39 هزار نفر جمعیت در 197 کیلومتری جنوب شرق تبریز مرکز آذربایجان شرقی واقع است.

کد مطلب 1012472

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