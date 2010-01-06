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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۶:۳۵

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آلودگی هوای 13 و 14 دی ماه مرودشت بیش از حد مجاز بود

آلودگی هوای 13 و 14 دی ماه مرودشت بیش از حد مجاز بود

شیراز - خبرگزاری مهر: رئیس محیط زیست شهرستان مرودشت گفت: بر اساس ارزیابیها و بررسیهای علمی صورت گرفته آلودگیهای هوای شهرستان مرودشت در تاریخ 13 و 14 دی ماه بیش از حد استاندارد این سازمان بوده است.

ساسان کفایی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: سنسورها و داده های دستگاه سنجش آلودگی ها که چندی پیش در شهرستان مرودشت مستقر شده طی این چند روز به کامپیوتر داده شده و حاصل بررسیهای علمی و رایانه ای حاکی از این است که آلودگیهای هوای شهرستان مرودشت در تاریخ 13 و 14 دی ماه بیش از حد مجاز و استاندارد سازمان حفاظت از محیط زیست بوده است.

وی در پاسخ به این سئوال که "آیا منابع این آلودگی نیز در این بررسیها مشخص شده" بیان کرد: در حال حاضر فقط می توان میزان آلودگی را تائید کرد اما در حال انجام بررسیها علمی برای مشخص شدن منابع آلودگی هوا هستیم و در آینده نتایج این بررسی نیز به دست خواهد آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی چند روز گذشته استشمام بوی ذرات شیمیایی در هوای شهرستان مرودشت باعث شد که شورای تامین این شهرستان تشکیل جلسه دهد.

یکی از صنایعی که در شهرستان مرودشت مستقر بوده پتروشیمی است که حساسیتهای آلودگی هوا در این شهرستان را بیشتر می کند.شهرستان مرودشت در 45 کیلومتری شیراز قرار دارد.

کد مطلب 1012477

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