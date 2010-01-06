مفاد تفاهمنامه های بین ایران و ترکیه اجرایی شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی نشست مشترک آذربایجان غربی در استان ایغدیر ترکیه با تاکید بر توسعه همه جانبه روابط دو کشور ایران و ترکیه افزود: آذربایجان غربی به دلیل موقعیت ویژه جغرافیایی و هم مرز بودن با سه کشور مهم خارجی باید راه های توسعه همکاری با استانهای مرزی کشورهای همسایه را فراهم کند.

وی با بیان ظرفیتها و قابلیتهای فراوان این استان در جهت ارتقای سطح روابط اقتصادی ایران با کشورهای همسایه خاطرنشان کرد: باید از این موقعیت و مزیتهای این استان مرزی به نحو احسن استفاده شود.

جلال زاده در ادامه با مثبت ارزیابی کردن نشست مشترک تجاری استانهای مرزی آذربایجان غربی با کشور ترکیه در استان وان اظهار داشت: نشست اقتصادی ایغدیر نیز فرصت مناسبی برای طرح ایده ها و نکات جدید برای توسعه مناسبات با کشور ترکیه است.

ابراهیم حق جو، سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری آذربایجان غربی هم در این نشست با اشاره به برگزاری نشست اقتصادی استانهای مرزی ترکیه با آذربایجان غربی بیستم ماه جاری در ایغدیر گفت: در این نشست در خصوص ایجاد مرکز تجاری مرزی در منطقه بورالان ایغدیر، نوسازی گمرک اسن دره و سرو ونیز بازگشایی بازارچه مرزی گلین جک - کوزه رش و ایجاد خط هوایی ارومیه به وان بحث و تبادل نظر می شود.

آذربایجان غربی با سه کشور ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان 891 کیلومتر مرز مشترک دارد.