لزوم هماهنگی دستگاههای اجرایی برای توسعه زیرساخت فناوری GIS

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا فلاح، دبیر همایش روز چهارشنبه در ششمین همایش سامانه های اطلاعات مکانی، گفت: سامانه های اطلاعات مکانی GIS با دارا بودن خصوصیاتی مانند قابلیت اخذ و تبادل داده ها از منابع مختلف، سازماندهی، دریافت و نمایش به هنگام اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها افق های جدیدی را به روی محققان و عموم مردم گشوده است.

وی کنترل فرایندها و سیستم های خبره، مدیریت بحران، پزشکی، جامعه شناسی، ترسیم الگوهای زیستی و پشتیبانی تصمیم گیریها را از کاربردهای این فناوری نام برد و افزود: از این رو سازمان نقشه برداری کشور در سالهای اخیر اقدام به برگزاری همایش سامانه های اطلاعات مکانی کرد و امسال ششمین همایش را با شعار " GIS فراگیر بر مبنای SDI توانمند" در طی دو روز برگزار کرد.

فلاح، SDI را زیر ساخت GIS تعریف کرد و اظهار داشت: برای استفاده بهینه از GIS و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه نیاز است تا با تشریک مساعی همه دستگاهها زیرساختهای لازم برای GIS را فراهم کنیم.

دبیر همایش سامانه های اطلاعات مکانی برگزاری نمایشگاه دستاوردها در حوزه GIS و کارگاههای آموزشی را از برنامه های این همایش دانست و ادامه داد: در این همایش 47 مقاله پذیرفته شده است که از این تعداد 21 مقاله به صورت شفاهی و 26 مقاله به صورت پوستر ارائه می شود.