  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۸:۱۱

فلاحی اعلام کرد:

لزوم هماهنگی دستگاههای اجرایی برای توسعه زیرساخت فناوری GIS

لزوم هماهنگی دستگاههای اجرایی برای توسعه زیرساخت فناوری GIS

دبیر همایش سامانه های اطلاعات مکانی با اشاره به برگزاری ششمین همایش و نمایشگاه GIS گفت: استفاده بهینه از سامانه اطلاعات مکانی GIS نیازمند زیرساختهای لازم این فناوری است که این امر نیاز به تشریک مساعی همه دستگاهها دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا فلاح، دبیر همایش روز چهارشنبه در ششمین همایش سامانه های اطلاعات مکانی، گفت: سامانه های اطلاعات مکانی GIS با دارا بودن خصوصیاتی مانند قابلیت اخذ و تبادل داده ها از منابع مختلف، سازماندهی، دریافت و نمایش به هنگام اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها افق های جدیدی را به روی محققان و عموم مردم گشوده است.

وی کنترل فرایندها و سیستم های خبره، مدیریت بحران، پزشکی، جامعه شناسی، ترسیم الگوهای زیستی و پشتیبانی تصمیم گیریها را از کاربردهای این فناوری نام برد و افزود: از این رو سازمان نقشه برداری کشور در سالهای اخیر اقدام به برگزاری همایش سامانه های اطلاعات مکانی کرد و امسال ششمین همایش را با شعار " GIS فراگیر بر مبنای SDI توانمند" در طی دو روز برگزار کرد.

فلاح، SDI را زیر ساخت GIS تعریف کرد و اظهار داشت: برای استفاده بهینه از GIS و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه نیاز است تا با تشریک مساعی همه دستگاهها زیرساختهای لازم برای GIS را فراهم کنیم.

دبیر همایش سامانه های اطلاعات مکانی برگزاری نمایشگاه دستاوردها در حوزه GIS و کارگاههای آموزشی را از برنامه های این همایش دانست و ادامه داد: در این همایش 47 مقاله پذیرفته شده است که از این تعداد 21 مقاله به صورت شفاهی و 26 مقاله به صورت پوستر ارائه می شود.

کد مطلب 1012480

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها