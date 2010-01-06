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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۱۵

با حضور رئیس جمهور /

رئیس جدید فرهنگستان هنر پنجشنبه معرفی می شود

رئیس جدید فرهنگستان هنر پنجشنبه معرفی می شود

مراسم معارفه علی معلم دامغانی به عنوان رئیس جدید فرهنگستان هنر صبح فردا پنجشنبه با حضور محمود احمدی نژاد برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم معارفه علی معلم دامغانی رئیس جدید فرهنگستان هنر صبح فردا با حضور رئیس جمهور در محل ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. 

 شورای عالی انقلاب فرهنگی اول دی ماه علی معلم دامغانی را به ریاست فرهنگستان هنر برگزید.

کد مطلب 1012484

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