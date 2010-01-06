آینده نگاری پشتوانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی‌نژاد نوری روز چهارشنبه در همایش ملی آینده‌نگاری فناوری ایران 1404، افزود: پذیرفتن تبدیل علم به ثروت یک گام رو به جلو است و در این راه باید راهکاری ارائه شود که بتوانیم تلفیقی از نیازهای حال و آینده را داشته باشیم و در واقع با شناخت درست از محیط حال، آینده را ترسیم کنیم.

وی اضافه کرد: چگونگی رسیدن به این جایگاه از ضرورت بالایی برخوردار است.

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با اشاره به سند چشم انداز 20 ساله خاطرنشان کرد: بر اساس این سند باید ایران در سال 1404 مقام اول علم و فناوری را کسب کند و بر این اساس در 5 سال آینده، باید مقام دوم را کسب کند و تنها در صورتی که در حوزه علم و فناوری به موفقیت های چشمگیر دست یابیم این هدف محقق می شود.

وی به نقشه جامع علمی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: نقشه جامع علمی کشور آماده شده و پس از تایید مقام معظم رهبری و اظهارنظر سه قوه در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و ابلاغ خواهد شد.

مهدی نژاد تهیه نقشه جامع علمی کشور را گامی رو به جلو دانست که کشور را به همگرایی در حوزه های علمی می رساند و افزود: البته می‌توان نقشه را در یک بازه زمانی مورد بازنگری قرار داد.

وی با اشاره به فعالیت های مختلفی که در حوزه آینده نگاری علم و فناوری کشور یادآور شد: با توجه به ضرورت های آینده نگاری اگر ارگان های مختلف این کار را انجام دهند مشکلی بوجود نمی آید. همانطور که اکنون نیز وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری طرح پایلوت آینده ‌نگاری مناسب ترین فناوری های ایران 1404(پامفا 1404) را انجام داده و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز اسنادی را در این زمینه تهیه کرده است.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم گفت: در زمان سرمایه‌گذاری‌ و توسعه فعالیتها، حاصل این گونه کارها مورد استفاده قرار می گیرد. البته در انجام چنین کارهایی باید نظارت و ارزیابی نیز صورت گیرد و شاخصهای اندازه‌گیری هم مشخص شود.

وی تاکید کرد: ما در کشور به پروژه های آینده نگاری برای تهیه پشتوانه تصمیمات شورای عالی عتف نیاز داریم تا اسناد طراحی شده از جامعیت و دقت بیشتری بهره‌مند شود و بتواند اعتبارات خوبی را به خود اختصاص دهد.