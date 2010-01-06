افزایش استقبال بخشهای خصوصی برای سرمایه گذاری در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، اسماعیل نجار صبح چهارشنبه در دیدار با مدیر عامل بانک ملی ایران در تهران اظهار داشت: میزان استقبال بخشهای خصوصی برای سرمایه گذاری در استان کردستان افزایش قابل ملاحظه ای داشته است که در این راستا باید بانک های عامل همکاری مناسبی با سرمایه گذاران داشته باشند.

وی ادامه داد: در چند سال اخیر با توجه به اجرای برنامه های زیر بنای اقتصادی استان بستر مناسب برای حضور سرمایه گذاران داخل استان و نیز صاحبان سرمایه از سراسر کشور مهیا شده است که باید در راستای حمایت هر چه بیشتر از توسعه اقتصادی کردستان مسئولان بانک ها ما را یاری نمایند.

استاندار کردستان یادآور شد: در این راستا به منظور جذب اعتبارات بانکی کشور در بخش سرمایه گذاری استان با روسای بانک های دولتی کشور رایزنی های لازم انجام شده و خوشبختانه نتایج مثبتی نیز به دنبال داشته است.

نجار با اشاره به اقدامات دولت در راستای تقویت زیرساخت های افزایش سرمایه گذاری در استان کردستان بیان داشت: در دوران دولت نهم و دهم همواره ریاست جمهور و نیز مسئولان اجرایی کشور بر لزوم جذب اعتبارات عمرانی و زیر بنایی اقتصادی در کردستان تاکید کرده اند.

وی افزود: استان کردستان در بسیاری از زمینه های اقتصادی دارای پتانسیل ها و توانمندی های فراوانی برای سرمایه گذاری است که در صورت تسهیل برای حضور سرمایه گذاران در استان آینده مطلوبی در انتظار بخش اقتصادی کردستان خواهد بود.

استاندار کردستان در پایان از مسئولان دستگاه ها و سازمانهای دولتی استان نیز خواست که درخواست های مختلف بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در استان را به صورت ویژه مورد بررسی قرار داده و اجازه ندهند که تشریفات زائد اداری مانع از افزایش سرمایه گذاری در کردستان شود.

در این دیدار مدیر عامل بانک ملی جمهوری اسلامی ایران نیز از افزایش حمایت های خود از توسعه و ارتقاء وضعیت سرمایه گذاری های بخش خصوصی در استان و همچنین تقویت منابع مالی این بانک در کردستان خبر داد.