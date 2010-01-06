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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۶:۱۰

استاندار زنجان به عنوان عضو شورای عالی اداری کشور انتخاب شد

استاندار زنجان به عنوان عضو شورای عالی اداری کشور انتخاب شد

زنجان - خبرگزاری مهر: در اجرای بند پنج ماده 114 قانون خدمات کشوری مبنی بر انتخاب دو نفر از استانداران به عنوان اعضای شورای عالی اداری کشور، "‌محمد رئوفی نژاد" در گردهمایی استانداران سراسر کشور به عنوان یکی از اعضای شورای عالی اداری انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ‌شورایعالی اداری در قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران " ‌بند4-3 برنامه اصلاح تشکیلات و سازماندهی نظام اداری، بخش 31 نظام اداری و اجرایی پیوست قانون"‌ در سال 1368 تشکیل شد.

اعضای این شورا به منظور ایجاد تحول در نظام اداری کشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت، ساختار تشکیلاتی و نظام‌های استخدامی، ‌مدیریت منابع انسانی، روشهای انجام کار و فناوری اداری، ارتقا و حفظ کرامت مردم و نیل به نظام اداری و مدیریتی کارا، بهره‌ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و عاری از فساد و تبعیض، اثربخش، نتیجه‌گرا و مردم - ‌سالار در تبصره 31 قانون برنامه دوم و ماده یک قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی تعیین شده اند.

کد مطلب 1012490

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