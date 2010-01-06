استاندار زنجان به عنوان عضو شورای عالی اداری کشور انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ‌شورایعالی اداری در قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران " ‌بند4-3 برنامه اصلاح تشکیلات و سازماندهی نظام اداری، بخش 31 نظام اداری و اجرایی پیوست قانون"‌ در سال 1368 تشکیل شد.

اعضای این شورا به منظور ایجاد تحول در نظام اداری کشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت، ساختار تشکیلاتی و نظام‌های استخدامی، ‌مدیریت منابع انسانی، روشهای انجام کار و فناوری اداری، ارتقا و حفظ کرامت مردم و نیل به نظام اداری و مدیریتی کارا، بهره‌ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و عاری از فساد و تبعیض، اثربخش، نتیجه‌گرا و مردم - ‌سالار در تبصره 31 قانون برنامه دوم و ماده یک قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی تعیین شده اند.