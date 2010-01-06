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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۴:۵۱

به همت سازمان تبلیغات اسلامی؛

آزمون تربیت معلم قرآن کریم در قم برگزار شد

آزمون تربیت معلم قرآن کریم در قم برگزار شد

قم - خبرگزاری مهر: به همت دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی قم آزمون ورودی دوره تربیت معلم قرآن کریم ویژه خواهران در قم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مسئول دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی قم پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این آزمون بیش از 50 نفر از خواهران شرکت کردند که 40 نفر از آنها در دوره تربیت معلم قرآن کریم پذیرش می⁮شوند.

حجت⁮الاسلام سید جواد عظیمی ادامه داد: این دوره تربیت معلم سطح یک، ویژه بانوان است که کلاسهای آن از روز دوشنبه 21 دی ماه آغاز خواهد شد.

مسئول دارالقرآن الکریم با بیان اینکه در سال جاری هشت دوره تربیت معلم قرآن کریم ویژه خواهران در قم برگزار شده است، تصریح کرد: شرکت کنندگان در این دوره⁮ ها با آموزشهای تدوین شده ویژه تربیت معلم سطح یک شامل روخوانی و روان خوانی قرآن کریم آشنا می⁮شوند.

وی خاطرنشان کرد: این افراد پس از اتمام دوره ذکر شده، در موسسات و مراکز قرآنی مشغول به فعالیت خواهند شد.

به گفته عظیمی طول این دوره سه ماهه است و در پایان آن از سوی سازمان تبلیغات اسلامی به برگزیدگان دوره گواهینامه معتبر اعطا می⁮شود.

کد مطلب 1012491

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