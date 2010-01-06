به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‎های انتخابی تیم تنیس روی میز جوانان فردا (پنجشنبه) با حضور هشت بازیکن برگزار خواهد شد. در پایان این مسابقات سه بازیکن برتر به عنوان اعضای تیم جوانان معرفی می‎شوند. دیگر بازیکن این تیم به صورت انتصابی معرفی خواهد شد.

نیما عالمیان، محمدعلی روئین‎تن، علیرضا ملارجبی، محمد امین حنطه، شاکر شجیراتی، علیرضا امرا، محمد تقی‎پور و سینا جلوه‌زان نفراتی هستند که در مسابقات انتخابی تیم تنیس روی میز جوانان شرکت می‎کنند. رقابت این پینگ‎پنگ‎بازان برای انتخاب نفرات برتر طی هفت دور پیگیری می‎شود.

همچنین رقابت‎های انتخابی تیم نوجوانان روز جمعه برگزار می‎شود. سروش امیری‎نیا، متین لطف الله نسبی، علیرضا آئینی، علیرضا بیگدلی، امیرحسین صدیق، مهدی نجفی، سجاد حسینی و حامد باشت باوی نفراتی هستند که در این مرحله از مسابقات گزینشی حضور دارند.

از این میان پینگ‏پنگ‎بازان، 2 نفر برتر و یک نفر به صورت انتصابی برای تشکیل ترکیب تیم تنیس روی میز نوجوانان معرفی می شوند.

آکادمی بین‎المللی تنیس روی میز محل برگزاری مسابقات انتخابی تیم‎های نوجوانان و جوانان است.