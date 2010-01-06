به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای انتخابی تیم تنیس روی میز جوانان فردا (پنجشنبه) با حضور هشت بازیکن برگزار خواهد شد. در پایان این مسابقات سه بازیکن برتر به عنوان اعضای تیم جوانان معرفی میشوند. دیگر بازیکن این تیم به صورت انتصابی معرفی خواهد شد.
نیما عالمیان، محمدعلی روئینتن، علیرضا ملارجبی، محمد امین حنطه، شاکر شجیراتی، علیرضا امرا، محمد تقیپور و سینا جلوهزان نفراتی هستند که در مسابقات انتخابی تیم تنیس روی میز جوانان شرکت میکنند. رقابت این پینگپنگبازان برای انتخاب نفرات برتر طی هفت دور پیگیری میشود.
همچنین رقابتهای انتخابی تیم نوجوانان روز جمعه برگزار میشود. سروش امیرینیا، متین لطف الله نسبی، علیرضا آئینی، علیرضا بیگدلی، امیرحسین صدیق، مهدی نجفی، سجاد حسینی و حامد باشت باوی نفراتی هستند که در این مرحله از مسابقات گزینشی حضور دارند.
از این میان پینگپنگبازان، 2 نفر برتر و یک نفر به صورت انتصابی برای تشکیل ترکیب تیم تنیس روی میز نوجوانان معرفی می شوند.
آکادمی بینالمللی تنیس روی میز محل برگزاری مسابقات انتخابی تیمهای نوجوانان و جوانان است.
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