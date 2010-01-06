2100 تن کالا از خراسان رضوی به پاکستان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی صفرزاده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به پتانسیلهای استان در زمینه خدمات فنی و مهندسی و نیاز کشور پاکستان به سرمایه گذاری خارجی در این بخش، صادرات خدمات فنی و مهندسی از استان به این کشور باید افزایش یابد.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به عزم دولت پاکستان برای رفع موانع تجارت خارجی گفت: تجهیزات الکترونیک، خدمات مربوط به برق و انرژی، تجهیزات بیمارستانی و توانبخشی، کانتینرهای یخچال دار و ماشین آلات رفت و روب شهری از جمله اقلام مورد نیاز کشور پاکستان است که می توان از استان به این کشور صادر کرد .

وی افزود: قطعات یدکی، ضایعات فولادی، محصولات روغنی، پارافین، پسته، سنگ آهن و پلی اتلین از دیگر مواردی است که با توجه به نیاز این کشور می توان از استان خراسان رضوی به این کشور صادر کرد.

صفرزاده با تاکید بر ایجاد تنوع در بازارهای صادراتی استان و بازار سازی و توسعه بازارهای هدف تصریح کرد: پاکستان در زمره 10 کشور اول طرف تجارت ایران و استان خراسان رضوی قرار ندارد و با توجه به ظرفیتها و پتانسیلهای موجود باید توسعه روابط تجاری با این کشور مدنظر قرار گیرد.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی به مثبت بودن تراز تجاری ایران با پاکستان طی سالهای گذشته به استثنای سال 87 اشاره کرد و افزود: طی شش ماهه اول سال 88، دو هزار و 135 تن کالا به ارزش حدود دو میلیون دلار از استان خراسان رضوی به این کشور صادر و 550 تن کالا به ارزش 340 هزار دلار وارد شده است.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی در راس هیئتی تجاری از 28 دی ماه تا دوم اسفند ماه 88 به منظور گسترش روابط تجاری و بازدید از مراکز اقتصادی و تجاری پاکستان به این کشور عزیمت خواهند کرد.