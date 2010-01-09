تدوین فیلم تلویزیونی "داشتن یا نداشتن" ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری فیلم تلویزیونی"داشتن یا نداشتن" به پایان رسیده است و گروه از قزوین به تهران بازگشته‌اند، حدود30 درصد از تدوین این فیلم توسط امیر فروردین انجام شده است.

فیلمنامه این فیلم به طور مشترک توسط حسین تراب‌نژاد، سارا خسروآبادی و رهبر قنبری نوشته شده است. قصه این فیلم درباره جوان طلبه‌ای است که بعد از فوت پدر بیشتر به فکر امرار معاش خانواده می‌افتد و در شهری که مشغول تحصیل است به کار کردن می‌پردازد، در همین راستا اتفاقاتی برای او رخ می دهد.

بهزاد بیک‌محمدی، رحمان باقریان، محمود سالاروند، محمد مهدی چایانی، عقیل تقی زاده، محمد ولی زادگان، بتول ابراهیمیان، پریناز ایزدیاردر این فیلم بازی می‌کنند.

عوامل این فیلم عبارتند از مدیر تولید: سید حسین یعقوبی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: بابک نبی زاده، مدیر تصویربرداری: هادی شلالوند، صدابردار: مسعود شاهوردی، طراح چهره پردازی: عبدالله صفدری، طراح صحنه و لباس: امیرحسین غلامی، منشی صحنه : روح‌الله ظریف، مدیر تدارکات : یعقوب پورخدایار، مجری طرح مؤسسه فرهنگی هنری وصف صبا.