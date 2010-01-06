احتمال صدور احکام سنگین برای 200 زائر ایرانی عتبات عالیات در عراق

گزارش خبرنگار اعزامی مهر از عراق به نقل از منابع محلی حاکی است که حداقل 200 زائر ایرانی که در ایام تاسوعا و عاشورا به قصد عزاداری و زیارت امام حسین (ع) به صورت غیرقانونی وارد عراق شده اند هم اینک در بازداشت به سر می برند.

گفته می شود این زائران ایرانی در زندان ناصریه عراق نگهداری می شوند.

برخی از این افراد همچنین اعلام کرده اند که دولت عراق آنان را به حدود 6 سال حبس محکوم کرده است.

پیشتر خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده بود که 211 ایرانی در زندانهای عراق به سر می برند اما اطلاعات خبرنگار مهر در عراق حاکی است حدود 200 ایرانی ذکر شده تنها در چند هفته گذشته و نزدیک ایام شهادت امام حسین (ع) در عراق زندانی شده اند و به این ترتیب احتمالا تعداد زائران ایرانی دربند در عراق از آمار ارائه شده بیشتر است.

با وجود تلاشهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران و قول های مساعد مسئولان عراقی ، تا کنون دولت عراق زمینه آزاد سازی ایرانیان زندانی در این کشور که تنها با نیت زیارت عتبات عالیات وارد عراق شده اند را فراهم نکرده است.

خبر فوق اگر چه هنوز از سوی منابع رسمی در ایران و عراق تائید نشده ، اما ادامه سکوت و عدم اقدام عملی در زمینه آزادی این شهروندان کشورمان در عراق به ابهامات زیادی دامن زده است.

خبرنگار مهر موضوع را از مبادی مربوطه پیگیری می کند.