15 درصد منابع مطالعاتی خراسان جنوبی نیازمند بازبینی است

محمد مطهری فر در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، با بیان اینکه در حال حاضر 280 هزار نسخه کتاب در کتابخانه های عمومی استان موجود است، افزود: منابع مطالعاتی استان با مشکلاتی مواجه هستند که در این راستا پیشنهاد شده با نیازسنجی های صورت گرفته با توجه به به شرایط اقلیمی هر منطقه کتابخانه ها از منابع مطالعاتی غنی شوند.

وی اضافه کرد: منابع مطالعاتی کتابخانه های استان از 260 هزار نسخه تا خرداد ماه امسال به 280 هزار نسخه در حال حاضر رسیده که امید است این میزان به 300 هزار نسخه تا پایان امسال برسد.

مطهری فر به افق ترسیم شده 20 ساله نظام اشاره کرد و بیان داشت: در افق 1404 منابع مطالعاتی به ازای هر 100 نفر جمعیت کل باید 57 نسخه باشد که در حال حاضر این میزان در خراسان جنوبی به ازای هر 100 نفر باسواد 60 نسخه و به ازای هر 100 نفر جمعیت 45 نسخه کتاب است.

وی تعداد کل کتابخانه های فعال در سطح استان را 30 باب ذکر کرد و افزود: از این تعداد شش باب در مرکز و بقیه در سایر شهرستانها و روستاهای استان فعال هستند.

مطهری فر تعداد اعضای فعال کتابخانه های عمومی در سطح استان را 17 هزار نفر برشمرد و عنوان کرد: این میزان در نیمه نخست سال آینده به 28 هزار عضو خواهد رسید.

وی درخواست افزایش رایانه به مجموعه کتایخانه های استان و اجرای طرح کتاب من را از شاخص ترین برنامه های این نهاد جهت افزایش اعضا دانست و اظهار داشت: تعداد امانت کتاب در نه ماهه امسال 600 هزار مورد و تعداد مراجعه کنندگان به کتابخانه ها در نیمه نخست امسال 132 هزار نفر گزارش شده است.

مطهری فر در ادامه با بیان اینکه کتاب و کتابخوانی یکی از زیرساختهای اصلی برای توسعه فرهنگی هر استانی است، خاطرنشان کرد: در این راستا باید با ارائه امکانات، تجهیزات بهتر و زیباسازی کتابخانه ها موجب فراهم شدن زیرساختهای لازم جهت ترغیب هرچه بیشتر قشر جوان به این امکان فرهنگی شد.

مدیرکل امور کتابخانه های خراسان جنوبی در پایان با قدردانی از تلاشهای خبرگزاری مهر نسبت به ترویج و نشر فرهنگ کتابخوانی از طریق انعکاس اخبار و رویدادها، یادآور شد: این رسانه نسبت به دیگر رسانه های فعال در منطقه در انعکاس اخبار فرهنگی تلاش کرده، که این امر حائز اهمیت است.