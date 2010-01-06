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۱۶ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۴۶

1500 پرونده در شوراهای حل اختلاف ایلام در حال رسیدگی است

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس دادگستری استان ایلام گفت: هزار و 560 پرونده در مراکز شورای حل اختلاف این استان در حال رسیدگی است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، فارس نوری ظهر چهارشنبه در شهرستان آبدانان اظهار داشت: هم اکنون بیش از 472 شورای حل اختلاف در استان ایلام فعال است که هزار و 560 پرونده در این مراکز در حال رسیدگی است.

وی بیان داشت: با برنامه ریزی دقیق بدون شک اطاله دادرسی به کمترین زمان ممکن خواهد رسید و رسیدگی به شکایات مردمی به روز خواهد شد.

این مسئول با اشاره به اینکه شوارهای اختلاف در سطح استان ایلام توانسته اند مشکلات مردم را به خوبی حل کنند، خاطرنشان کرد: بیش از نیمی از محاکم قضایی در شوراها انجام می شود.

وی یادآور شد: وضعیت رسیدگی به پرونده های وارده به دادگستری در شعب مختلف استان ایلام رضایت بخش است.

کد مطلب 1012503

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