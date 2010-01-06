تالیف کتب پرورشی و تربیت بدنی/ بررسی مشکل ساعت حضور مشاوران

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی اصغر یزدانی درجمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان و در پاسخ به سوال مهر در زمینه تالیف کتابهای پرورشی و تربیت بدنی اظهار داشت: یکی از کارهای در دستور کار وزارتخانه آموزش و پرورش واگذاری ماموریت ستادها به حوزه های عملیاتی در استانها است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر کار تالیف کتاب پرورشی به یکی از استانهای کشور واگذار شده است خاطر نشان کرد: کار تالیف این کتاب در دستور کار اساتید مجرب و عناصر با تجربه قرار گرفته است.

معاون پرورشی و تربیت بدنی وزیر آموزش و پرورش همچنین با اشاره به کار تالیف کتاب تربیت بدنی در کشور بیان داشت: کار تالیف کتاب تربیت بدنی نیز با هماهنگی سازمان پژوهش به پایان رسیده است.

تالیف کتابهای "بازی دبستانی" و "مهارت های زندگی"

یزدانی با بیان اینکه همچنین کتاب "بازی های دبستانی" در کشور در حال تالیف است، عنوان کرد: کتاب "مهارت های زندگی" نیز با همکاری اساتید مجرب و توانمند در حال تالیف است.

وی با تاکید بر اینکه کتابهای در حال تالیف در این وزارت خانه با رویکرد اسلامی و محتوای مناسب خواهد بود، خاطر نشان کرد: این کتابهای درسی در قالب پنج تا هفت جلد کتاب در حال تالیف هستند.

معاون پرورشی و تربیت بدنی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به فعالیتهای در دستور کار در حوزه تربیت بدنی، یادآور شد: در بخش تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش به دنبال نقش آفرینی عناصر متخصص تری است.

یزدانی ادامه داد: روند کار تربیت بدنی در این سازمان از ابتدایی تا پایان تحصیلات به صورت تخصصی و مبنی بر شرایط جسمی و جنسیتی دانش آموز خواهد بود.

بررسی مشکل ساعات حضور مشاوران در مدارس توسط وزیر

یزدانی همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در زمینه وضعیت مشاوره ها در مدارس بیان داشت: نفش مشاوره ها در مدارس یک نقش تخصصی است و مشاوران باید نقش ویژه ای را در روند مشاغل تربیتی و هدایت تحصیلی ایفا کنند.

وی با تاکید بر اینکه مشکل ساعت کار مشاوران در مدارس کشور در حال مرتفع شدن است، خاطر نشان کرد: روند حل این مشکل توسط وزیر آموزش و پرورش و مجلس در حال بررسی است.

معاون پرورشی و تربیت بدنی وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه مشاوران در مدارس باید به خوبی نقش آفرینی کنند و راهکارها و خدمات مورد نیاز را به دانش آموزان و مربیان در مدارس بیاموزند، عنوان کرد: این وزارتخانه نیز با برگزاری کارگاهها و کلاس های آموزشی پیش بینی شده به جد به دنبال بالا بردن توان تخصصی مشاوران است.